L' Europa vuole un approccio comune alla sicurezza del 5G

Nazionale - Nicolò Barella è già insostituibile. E lo vuole mezza Europa : La nota più dolce della vittoria azzurra sulla Finlandia porta il nome di Nicolò Barella. Il centrocampista classe 97 del Cagliari, autore del gol dell' 1-0 (primo in carriera con la maglia della Nazionale), ha sfoggiato il meglio del suo repertorio dominando la scena per lunghi tratti del match. Pa

La Lega non vuole fare la guerra all’Europa sulla proroga della Brexit : Roma. A sentire l’entusiasmo di Nigel Farage e dei suoi compagni euroscettici, la trattativa europea con la Lega per bloccare la proroga dell’Articolo 50 sulla Brexit sarebbe già in una fase avanzata. Tuttavia, fonti del Carroccio spiegano al Foglio che “una richiesta formale ancora non è arrivata,

La Germania vuole creare una 'super-Banca' - ma sarebbe un enorme peso per l'Europa : Il progetto tedesco di unire due delle principali banche teutoniche, Deutsche Bank e Commerz, porterebbe alla nascita di un colosso finanziario indistruttibile nel vero senso della parola. I dubbi, però, sono molti. Se questa manovra sarebbe un vantaggio per il paese tedesco, gli enormi problemi finanziari di queste due banche potrebbero complicare invece la situazione europea, già non facile. L'unione di Deutsche Bank e Commerz per creare una ...

Via della Seta : la Cina vuole l’Europa - ma lo sapevamo già. Basta lacrime di coccodrillo : Con il dibattito aperto sul memorandum sulla Via della Seta (fino a ieri misterioso nei suoi contenuti) stipulato tra Italia e Cina, sono emerse preoccupazioni e si sono sviluppate polemiche non sempre giustificate sulla penetrazione dei mercati italiani – e conseguentemente anche europei – da parte dei prodotti commerciali cinesi. In questo contesto in molti hanno ricordato che i cinesi hanno anche messo le mani, con Cosco ...

Quagliarella vuole prendersi tutto : Nazionale - capocannoniere ed Europa con la Sampdoria : Fabio Quagliarella sta giocando una delle migliori stagioni della sua carriera con la maglia della Sampdoria, lottando per il titolo di capocannoniere Fabio Quagliarella quest’oggi ha avuto l’onore di leggere il giuramento all’inaugurazione della 71ª edizione della Viareggio Cup. Il centravanti della Sampdoria sta vivendo una stagione superlativa, con la sua squadra che lotta per entrare in Europa: “Siamo lì, ci ...

Talent Garden apre 20 campus in Europa. E vuole quotarsi in Borsa : (Foto: Talent Garden) Dopo che il suo fondatore e amministratore delegato Davide Dattoli è stato premiato tra i trenta under 30 più influenti d’Europa nell’ambito tecnologico secondo la classifica di Forbes, oggi la piattaforma Talent Garden raggiunge un altro record e chiude un round di finanziamenti senza precedenti pari a 44 milioni di euro provenienti da investitori italiani. La società, che gestisce la più importante rete di spazi di ...

La sinistra che non vuole l’Europa : L'euroscetticismo di sinistra è vecchio quanto l'Europa, e dopo essere scomparso per una generazione oggi sta facendo il suo ritorno anche in Italia

Xiaomi mania in Europa : la casa cinese vuole triplicare il numero di negozi entro l’anno : Xiaomi continua a crescere, punta forte sull'Europa e vuole triplicare il numero di negozi sul territorio, passando dagli attuali 50 a 150 entro la fine dell'anno. L'articolo Xiaomi mania in Europa: la casa cinese vuole triplicare il numero di negozi entro l’anno proviene da TuttoAndroid.

Ora in Europa nessuno vuole più parlare di migranti - nemmeno l'Italia - : Nonostante la politica muscolare del governo italiano per ottenere più solidarietà dagli stati membri dell'Ue nella gestione dei migranti, il prossimo 21 e 22 marzo, nella riunione del Consiglio europeo, i capi di ...

Inter - Spalletti : «Tra i favoriti in Europa League. Icardi? Ci vuole dialogo» : Una maniera che è sempre buona, anche se il mondo è andato avanti ed è diventato più tecnologico. A volte è importanti toccarsi e guardarsi negli occhi. In questi casi si fanno le cose che si ...

Trump vuole i soldati europei in Siria e uomini dell’Isis in Europa : New York. Prendete una delle idee più detestate dai sovranisti-populisti: un intervento militare occidentale in Siria. E prendete anche un’altra idea molto detestata dai sovranisti-populisti: quella di rimpatriare gli uomini e le donne con passaporto occidentale e spesso di origini straniere che neg

Trump vuole i soldati europei in Siria e uomini dell'Isis in Europa : Trump , @realDonaldTrump, 17 febbraio 2019 E' il mondo così come lo vogliono i sovranisti: loro sostengono che i governi saranno capaci di prendere decisioni più autonome grazie alla rottura delle ...

La Gazzetta : “Se il Napoli vuole l’Europa League - la tensione deve rimanere alta” : Il coro delle curve La cronaca della Gazzetta della partita Napoli-Torino si sofferma sulla condizione mentale degli azzurri che sono a tredici punti dalla Juventus e hanno un adeguato vantaggio (12 punti se la Roma dovesse vincere oggi contro il Bologna) sulla quinta. Nel finale il Toro di Mazzarri avrebbe potuto anche segnare. Ecco cosa scrive la Gazzetta: Sarebbe stato troppo il colpaccio del Torino. Il pari va già assai stretto agli ...

Chi in Europa vuole divorziare dagli Stati Uniti? : L'Ue non vuole includere l'agricoltura, uno dei settori più protetti dell'economia europea, mentre il presidente Trump ha ribadito in modo chiaro che nessun accordo verrà presentato al Congresso che ...