Giorgia Meloni contro Andrea Scanzi in diretta tv | Lilli Gruber “tolgo l’audio”

Giorgia Meloni : "Il centrodestra riparte da noi e dalla Lega. Con Forza Italia siamo in competizione" : "Noi crediamo, speriamo e soprattutto lavoriamo per un centrodestra rinnovato, del quale vogliamo essere la seconda gamba. Un movimento conservatore e sovranista, nella difesa dei valori della nostra civiltà e dell'interesse nazionale, distinto e alleato con la Lega per dare un governo all'Italia".

Matteo Salvini - il piano segreto per una lista unitaria Lega-Giorgia Meloni : Matteo Salvini si sarebbe confrontato con Steve Bannon, l'ex stratega di Donald Trump, che in questi giorni si trova in Italia, per dare vita a un nuovo centrodestra sovranista, con Giorgia Meloni ed, eventualmente, senza Silvio Berlusconi. Da parte sua Bannon sta provando a costituire una specie di

Accordi&Disaccordi (Nove) - Marco Travaglio e Giorgia Meloni ospiti mercoledì 27 marzo alle 21.25 : La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio sono gli ospiti della prima puntata di “Accordi&Disaccordi”, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda mercoledì 27 marzo alle 21.25 su Nove. Al centro del dibattito l’attualità politica, dagli ultimi risultati elettorali in Basilicata, al terremoto giudiziario che ha investito il Movimento 5 ...

Giorgia Meloni estrema contro George Soros che finanzia Emma Bonino : 'Tenetevi i soldi degli usurai' : ... che con i suoi soldi cerca di orientare le politiche dei paesi dell'Unione europea, promuovendo formazioni favorevoli all'immigrazione e contrarissime alla politica dei porti chiusi. E un commento ...

Regionali Basilicata - botto di Giorgia Meloni : avanzata sovranista - cifre da urlo per Fratelli d'Italia : Trionfo del centrodestra, centrosinistra staccato, M5s polverizzato. Questo in estrema sintesi il verdetto delle elezioni Regionali in Basilicata, che hanno marcato la vittoria del generale Vito Bardi. E analizzando il voto si scoprono dettagli interessanti. In primis il botto della Lega, che nell'a

Giorgia Meloni estrema contro George Soros che finanzia Emma Bonino : "Tenetevi i soldi degli usurai" : Toh che caso: George Soros ha finanziato con 200mila euro +Europa, il partito guidato da Emma Bonino. Un finanziamento che va ad infittire i sospetti sul magnate, che con i suoi soldi cerca di orientare le politiche dei paesi dell'Unione europea, promuovendo formazioni favorevoli all'immigrazione e

Giorgia Meloni - il clamoroso scippo nella terra della Lega : 35 big (la metà azzurri) vanno coi "Fratelli" : Fratelli d'Italia fa il pieno di amministratori locali in Veneto e svuota le fila di Forza Italia. Ad annunciarlo è Massimo Giorgetti, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto che in una conferenza stampa spiega che «trentacinque amministratori locali, in rappresentanza di 25 comuni della p

Quanto guadagna Giorgia Meloni : stipendio e dichiarazione dei redditi : Quanto guadagna Giorgia Meloni: stipendio e dichiarazione dei redditi stipendio Giorgia Meloni e reddito Uno dei tre leader di spicco della coalizione di centrodestra, un politico di comprovata esperienza, nonostante abbia da poco compiuto 42 anni; Giorgia Meloni è in parlamento dal 2006 – entrò nella fila dell’allora Alleanza Nazionale – e da allora non è mai più uscita; quella in corso è la quarta legislatura per lei. Tra il 2008 e ...

Giorgia Meloni - la rabbia dei "soliti vigliacchi". Gli anti-fascisti? Come hanno brutalizzato Almirante : Il 17 marzo a Ladispoli è stata inaugurata la targa in onore del leader del Movimento Sociale Italiano Giorgio Almirante. La volontà di dedicare la piazza al parlamentare aveva scatenato diverse polemiche, ma nessuno si aspettava un epilogo simile in un tempo tanto breve. La targa infatti è stata ba

Migranti - la denuncia di Giorgia Meloni : "Global compact obbligatorio per legge" - lo schifo alle nostre spalle : Mesi fa sia l’Italia che altre nazioni della UE hanno cercato di tenere duro sul Global compact, l'accordo dell’Onu sulle migrazioni, non firmando il patto di Marrakech. Il Giornale oggi riporta la denuncia dell’Enf, il gruppo politico di destra del Parlamento europeo, e di Giorgia Meloni. Entrambi

Giorgia Meloni al governo - la confessione del suo deputato a microfoni spenti : "Se Di Maio e i 5 Stelle..." : "Io glielo direi a Giorgia Meloni: o entriamo nel governo oppure finiamo come Rifondazione Comunista; estinti". Le parole del senatore Achille Totaro al Foglio fanno scoppiare un caso dentro Fratelli d'Italia. Contattato dal Tempo, il Meloniano smentisce: "Non ho mai detto che se FdI non entra al go

Giorgia Meloni a L'aria che tira : "Contraria allo ius soli. La cittadinanza non può essere un automatismo" : "Sono contraria allo ius soli, la cittadinanza non può essere un automatismo". Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, considera "un'azione di propaganda" la richiesta di conferire lo ius soli ai ragazzini-eroi protagonisti del salvataggio dell'

Matteo Salvini - botto Lega : i due big che scippa a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni : La Lega sfonda nel Lazio e crea un terremoto nel centrodestra locale, ma con evidenti ripercussioni nazionali. Nicola Ottaviani di Forza Italia e Monica Picca di Fratelli d'Italia sono appena passati al Carroccio. Si tratta di due big: Ottaviani, forzista della prima ora a fianco di Silvio Berluscon

Giorgia Meloni - autobus in fiamme : 'Via la cittadinanza al senegalese - diamola a Ramy' : 'Togliere immediatamente l a cittadinanza allo squilibrato senegalese e darla a Ramy , il dodicenne eroe che ha contribuito a sventare la strage a Milano. Perché la cittadinanza va meritata. Siete d'...