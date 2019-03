Battisti era un omicida | ma i processi contro di lui avevano qualche pecca

Battisti per prima volta ammette i 4 omicidi : 'Era una guerra - chiedo scusa' : L'ex terrorista dei Pac è stato arrestato dopo 40 anni di latitanza. 'Troppo tardi le sue scuse' la risposta dei familiari delle vittime

'Era una guerra giusta - ma adesso la considero una follia'. La confessione di Battisti : C'è un pezzo di storia degli anni più cupi d'Italia nei verbali che Cesare Battisti detta dal carcere di Oristano, dove è rinchiuso per scontare l'ergastolo dal 14 gennaio scorso, dopo la cattura in ...

Battisti ammette i quattro omicidi : "Era una guerra civile - chiedo scusa" : Dagli anni di piombo all'epoca dell'edonismo, in un soffio: 'Il mio era un altro mondo che adesso non condivido, anche se riconosco - ha detto a verbale Battisti - che quel periodo della mia vita ha ...

"Era una guerra giusta - ma adesso la considero una follia". La confessione di Battisti : C'è un pezzo di storia degli anni più cupi d'Italia nei verbali che Cesare Battisti detta dal carcere di Oristano, dove è rinchiuso per scontare l'ergastolo dal 14 gennaio scorso, dopo la cattura in Bolivia che ha interrotto 37 anni di latitanza. È stato l'ex terrorista dei Pac (Proletari Armati Comunisti) a convocare nella sua cella il pubblico ministero Alberto Nobili, capo dell'antiterrorismo milanese, e il suo avvocato Davide ...

Battisti ha ammesso per la prima volta i 4 omicidi per cui era stato condannato : Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac arrestato a gennaio dopo quasi 40 anni di latitanza, ha ammesso per la prima volta, davanti al pm di Milano, Alberto Nobili, di avere commesso i 4 omicidi che gli sono stati imputati. È avvenuto sabato, quando è stato interrogato in carcere dal pm Alberto Nobili. Durante l'interrogatorio di sabato, Battisti si è scusato per il dolore provocato alle famiglie delle vittime, ha riferito ...

Operai e studenti nel '68 erano disarmati. I terroristi come Battisti hanno lottato contro di loro : Le agenzie riferiscono che Cesare Battisti avrebbe detto: "Gli anni di piombo hanno ucciso il ´68", aggiungendo poi che "la lotta armata ha impedito lo sviluppo di una rivoluzione culturale sociale e politica che, nata dal movimento del ´68, sarebbe stata assolutamente positiva e avrebbe portato il paese a un progresso culturale sociale e politico, impedito dal passaggio alla lotta armata."Battisti è stato protagonista di ...

Battisti ha ammesso per la prima volta i 4 omicidi per cui era stato condannato : Cesare Battisti , l'ex terrorista dei Pac arrestato a gennaio dopo quasi 40 anni di latitanza, ha ammesso per la prima volta, davanti al pm di Milano, Alberto Nobili, di avere commesso i 4 omicidi che ...

Cesare Battisti ha ammesso gli omicidi per cui era stato condannato : Lo ha detto la procura di Milano, dopo avere interrogato nel weekend l'ex terrorista arrestato a gennaio dopo quasi 40 anni di latitanza

Battisti ammette per la prima volta i 4 omicidi per cui era stato condannato : Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac arrestato a gennaio dopo quasi 40 anni di latitanza, ha ammesso per la prima volta, davanti al pm di Milano, Alberto Nobili, di avere commesso i 4 omicidi che gli sono stati imputati. E' avvenuto sabato, quando è stato interrogato in carcere dal pm Alberto Nobili. Durante l'interrogatorio di sabato, l'ex terrorista Cesare Battisti si è scusato per il dolore provocato alle famiglie ...

GIULIO RAPETTI MOGOL/ 'Lucio Battisti era avanti' - Che tempo che fa - : GIULIO RAPETTI MOGOL, paroliere e discografico di fama mondiale, ospite della nuova puntata di Che tempo che fa oggi 10 marzo 2019.

Caso Battistini - Marta Ruggeri : 'L'esposto era per accertare la legalità non per andare contro il sindaco' : "Ciò che era già emerso e che si conferma nel passaggio dell'archiviazione delle indagini penali a carico di Sonia Battistini è l'inadeguatezza della gestione politica dell'Ambito territoriale ...

Sanremo - diretta seconda serata : Mengoni e Baglioni cantano Battisti. Ciclone Hunziker : Sanremo, seconda serata: pronti, via! Alle 20.50 è cominciata all'Ariston la seconda serata del Festival di Sanremo 2019. Si esibiscono solo la metà dei cantanti, ovvero...