Axl Rose voleva uccidere Vince Neil | il manager | “Tra noi e i Mötley Crüe non c’era

optimaitalia

(Di mercoledì 27 marzo 2019)Axl, e non scherzava affatto. Erano gli anni in cui i Guns N's erano impegnati nell'Appetite for destruction tour (1987) durante il quale aprirono i concerti di numeband tra le quali brillavano grandi nomi come gli Iron Maiden, i Cult artisti come Alice Cooper e, soprattutto i. Con questi ultimi, la band di Welcome to the jungle non era in ottimi rapporti ma non si poteva nemmeno parlare di dissapori. Come ricorda l'exDoug Goldstein, spesso capitava che le due band si confinassero nei rispettivi campi senza socializzare né empatizzare, dunque si comportavano da perfetti sconosciuti.Eppure Axle addiritturaorganizzare un viaggio per portare a compimento il suo desiderio. Nei ricordi di Goldstein,diceva troppe fandonie sul conto di Axl e quest'ultimo era ormai esasperato, per ...

OptiMagazine : @axlrose voleva uccidere @thevinceneil, il manager: 'Tra noi e i @MotleyCrue non c'era amicizia'… - thestormismysun : @iamhellsflames Il mio è coetaneo di Axl Rose, una delle mie crush massime. Feel ya - radioalcamo : Di quando Axl Rose voleva uccidere Vince Neil dei Motley Crue -