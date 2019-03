Vi porto dentro Cafarnao

Nell’aero porto di Manila - nelle Filippine - sono state trovate più di 1.500 tartarughe vive legate con dello scotch da pacchi - dentro a quattro valigie abbandonate : Più di 1.500 tartarughe vive sono state trovate legate con dello scotch da pacchi dentro a quattro valigie abbandonate nell’aeroporto di Manila , nelle Filippine . Gli ufficiali della dogana hanno detto che appartengono a specie rare e protette, come la tartaruga

Maxi sequestro : rinvenuti 650kg di cocaina dentro un container nel porto Livornese : Circa 650 kg di cocaina , questa mattina, sono stati posti sotto sequestro dall'Agenzia delle Dogane dell’area portuale di Livorno e dalla Guardia di Finanza. La dose, secondo quanto dichiarato, è stata rinvenuta all'interno di 23 borsoni, suddivisa in circa 582 panetti. I borsoni contenenti i panetti sono stati trovati all'interno di un container adibito al tras porto di caffè. Il container si trovava a bordo di una nave porto ghese proveniente ...

GERRY SCOTTI/ Video - ricorda il padre e piange a C'è Posta per te : 'Quel poco tempo insieme lo porto dentro' : GERRY SCOTTI torna in tv ospite di due programmi televisivi di successo: Verissimo di Silvia Toffanin e di Maria De Filippi a C'è Posta per te