Un palla di fuoco per “Terra” | un meteorite ha illuminato i cieli sfrecciando sopra

(Di martedì 26 marzo 2019)il Mare di Bering a 32 chilometri al secondo. E’ successo lo scorso 18 dicembre e l’evento è stato immortalato dal satellite Terra della Nasa. Il meteorite dal diametro di circa 10 metri, è stato definito unadi, un’espressione usata dagli scienziati per descrivere meteore eccezionalmente luminose. L’esplosione – riporta Global Science – ha liberato ben 173 kilotoni di energia, più o meno 10 volte la potenza generata dall’esplosione della bomba atomica su Hiroshima.Gli strumenti a bordo di Terra, hanno catturato le immagini di alcune parti della grande meteora. Nel dettaglio, la sequenza mostra il percorso della meteora attraverso l’atmosfera terrestre proiettata sulla sommità delle nubi che appaiono di un colore aranciato per via del surriscaldamento dell’aria.Fortunatamente l’evento si è verificato in ...

