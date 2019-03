Nero di merda, ti sotterriamo! 14enne insultato dagli avversari durante una partita

(Di martedì 26 marzo 2019) L’attaccante del Treviso è stato preso di mira dai calciatori dell’altra squadra perché aveva un colore della pelle diverso dal loro. L’episodio è avvenuto su un campo da calcio in un campionato Giovanissimi Under 15. L’incontro tra Treviso e Miranese ha avuto questo risvolto particolarmente triste, che un po’ fotografa il Paese che siamo diventati. Offese bruttissime, secondo i dirigenti della squadra di casa: «di m…., ti sotterriamo vivo» e altri insulti di questo genere, che hanno messo a dura prova un ragazzino di 14 anni originario del Burkina Faso, ma residente in Italia da diversi anni, pur senza avere ancora la cittadinanza nel nostro Paese.A denunciarlo è il responsabile del settore giovanile e allenatore della prima squadra del Treviso Andrea Campolattano: «Ho inviato una lettera alla Figc, per conoscenza – ha detto a Giornalettismo -. Non credo che siano presi dei provvedimenti dal momento che l’arbitro non ha scritto nulla nel referto. Ma nemmeno noi chiediamo che siano presi provvedimenti e non vogliamo strumentalizzare la vicenda. Vorremmo soltanto segnalare una pagina molto brutta dello sport giovanile in Italia».Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...