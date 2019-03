Parte oggi la campagna pre-order di Control | pubblicato un nuovo gameplay trailer

Ciclone Idai - Conte : oggi Parte la missione di assistenza in Mozambico : “Le notizie che continuano ad arrivare dal Mozambico, colpito insieme allo Zimbabwe e al Malawi dal Ciclone Idai e da catastrofiche alluvioni, sono sconvolgenti. Da venerdi’ sono in costante contatto con il Dipartimento Protezione Civile, la Farnesina e la Difesa per coordinare le operazioni di aiuto alla popolazione, che rientrano in una missione di assistenza internazionale nata su richiesta della Commissione Europea agli Stati ...

Biathlon - Mass start femminile Oslo oggi - 24 marzo - : orario d'inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di Partenza : Giunge a conclusione ad Oslo, in Norvegia, la stagione della Coppa del Mondo di Biathlon: oggi, domenica 24 marzo, a partire dalle ore 13.45 è in programma la

Biathlon - Mass start maschile Oslo oggi (24 marzo) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di Partenza : oggi 24 marzo giunge a conclusione ad Oslo, in Norvegia, la stagione della Coppa del Mondo di Biathlon: alle ore 16.30 è in programma la Mass start maschile, e l’Italia sarà rappresentata al via da Lukas Hofer e Dominik Windisch, azzurri che rientrano tra i primi 25 della Coppa del Mondo generale. Hofer è reduce dal secondo posto nella sprint e dal sesto nella pursuit e punta ad un grande risultato per rimanere nella top-10 della ...

Biathlon - Mass start femminile Oslo oggi (24 marzo) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di Partenza : Giunge a conclusione ad Oslo, in Norvegia, la stagione della Coppa del Mondo di Biathlon: oggi, domenica 24 marzo, a partire dalle ore 13.45 è in programma la Mass start femminile, e l’Italia sarà rappresentata al via da Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, che sono ai primi due posti della Coppa del Mondo generale e si giocheranno la vittoria finale. Wierer è anche in testa alla Coppa di specialità dopo il successo iridato. Di seguito il ...

Biathlon oggi - Inseguimenti Oslo 2019 : orari d’inizio e come vederli in tv e streaming. I pettorali di Partenza ed i distacchi : Con la 10 km pursuit femminile proseguono oggi le gare individuali ai Mondiali di Biathlon di Oestersund: in Svezia si lotta per le medaglie iridate con un occhio alla classifica di Coppa del Mondo. In gara ci saranno per l’Italia quattro atlete: Dorothea Wierer partirà decima a 33″ dalla slovacca Anastasiya Kuzmina, Lisa Vittozzi 21ma a 1’01”, Federica Sanfilippo 35ma a 1’37”, Nicole Gontier 52ma a ...

Biathlon oggi - Sprint maschile Oslo 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di Partenza : Dopo la 7.5 km Sprint femminile, è la volta della 10 km Sprint maschile, gara valida per l’ultima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon di Oslo: in Norvegia oggi, venerdì 22 marzo, dalle ore 16.15 in gara per l’Italia quattro atleti, ovvero Dominik Windisch col pettorale numero 1, Lukas Hofer col 12, Thomas Bormolini col 43 e Giuseppe Montello col numero 86. Di seguito il programma completo della 10 km Sprint maschile della Coppa ...

27 persone accusate di far Parte di una loggia segreta sono state arrestate a Castelvetrano - in provincia di Trapani : 27 persone accusate di far parte di una loggia segreta sono state arrestate a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Tra loro ci sono ex deputati regionali di Forza Italia, agenti di polizia, altri politici e imprenditori locali. Secondo Repubblica, la

Biathlon oggi - Sprint femminile Oslo 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di Partenza : oggi, giovedì 21 marzo (ore 16.30), andrà in scena la 7.5 km Sprint femminile, valida per l’ultima tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Sulla collina di Holmenkollen il destino di questa stagione inizierà a delinearsi con più precisione per l’assegnazione delle Sfere di cristallo. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sono in vetta a pari merito con 852 punti nella classifica generale (la sappadina deve scartare 28 punti al ...

L’inverno si fa da Parte - oggi è l’equinozio di primavera : Archiviato l’inverno, oggi 20 Marzo 2019 è il giorno dell’equinozio di primavera. “Proviamo a seguire il percorso apparente che il Sole compie nel cielo, lo vediamo sorgere a est, poi culminare quindi tramontare a ovest. Questo percorso apparente, che lo vede passare da un segno zodiacale all’altro, si chiama eclittica e incrocia l’equatore celeste in 2 punti: l’equinozio di primavera e l’equinozio ...

Meteo - sarà una settimana di maltempo : pioggia - temporali e freddo su gran Parte del Paese : A causa dell’afflusso di correnti decisamente più instabili e fredde in discesa dal Nord Europa su buona parte del Paese pioverà e farà freddo. La perturbazione in avvicinamento domenica da Francia e Germania transiterà lunedì sull'Italia centro-settentrionale distribuendo piogge sparse ed anche qualche temporale. Martedì si sposterà verso i Balcani favorendo il subentro di schiarite da nord, ma riuscirà a distribuire ancora qualche ...

Sci alpino Gigante Femminile Soldeu 2019 oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di Partenza : oggi si concluderà la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino Femminile con il Gigante di Soldeu. Ad Andorra l’Italia sogna in grande con Federica Brignone, ma la favorita è Mikaela Shiffrin, che punta a conquistare anche questa Sfera di Cristallo. Altre protagoniste saranno sicuramente Petra Vlhova, Wendy Holdener, Tessa Worley, Viktoria Rebensburg.. Di seguito la startlist, i pettorali di partenza, il programma dettagliato, l’orario ...

Sci alpino - Slalom maschile Soldeu 2019 oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di Partenza : oggi si concluderà la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino con l’ultima gara in programma, lo Slalom maschile di Soldeu. Ad Andorra andrà in scena l’ennesima sfida tra Marcel Hirscher, Alexis Pinturault ed Henrik Kristoffersen, senza dimenticare potenziali outsider come Ramon Zenhaeusern e Clement Noel. L’Italia si affiderà a Manfred Moelgg, Stefano Gross e Alex Vinatzer. Di seguito la startlist, i pettorali di partenza, il ...

Migranti : oggi riParte la nave Mare Jonio 'portiamo voce di speranza' : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - La nave Mare Jonio riparteoggi dal porto di Palermo. "Dopo un rinvio di qualche giorno per condizioni meteo avverse, la Mare Jonio molla gli ormeggi e torna a solcare il Mediterraneo centrale“, ha annunciato sui social Mediterranea Saving Humans, la piattaforma delle a

Sci alpino - Slalom femminile Soldeu 2019 oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di Partenza : oggi si disputerà lo Slalom femminile delle Finali della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino a Soldeu. Nell’ultima gara tra i rapid gates si ripropone il duello tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. L’americana ha già vinto la Coppa di specialità e vuole chiudere al meglio la stagione in Slalom, ma la slovacca è pronta a dare battaglia per il gradino più alto del podio. Per l’Italia al cancelletto di partenza ci saranno Irene ...