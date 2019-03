Parlamento Ue | Stop al passaggio dall' ora solare a quella legale dal 2021

Brexit - petizione sul sito del Parlamento : oltre 4 milioni chiedono lo stop all’uscita dall’Unione europea : oltre 4,2 milioni di firme in poco più di 48 ore. Firme di britannici che, attraverso l’area riservata alle petizioni del Parlamento, chiedono ai propri rappresentanti e al governo di Londra il blocco unilaterale dell’articolo 50, la procedura attraverso la quale il Regno uscirà dall’Unione europea. Appena 24 ore prima, Theresa May era riuscita a strappare a Bruxelles una breve proroga per arrivare a una stretta di mano con i membri ...

Parlamento Ue - stop adesione Turchia : 22.38 La plenaria del Parlamento europeo ha chiesto al Consiglio e alla Commissione Ue di sospendere i negoziati di adesione della Turchia. In una risoluzione approvata con 370sì, 109 contrari e 143 astenuti, l'eurocamera ha espresso "seria preoccupazione per gli scarsi risultati di Ankara nella difesa dei diritti umani, lo stato di diritto, la libertà dei media e la lotta alla corruzione, ma anche per il concentramento di poteri nella mani ...

"Non basta il governo per lo stop alla Tav - serve il Parlamento" : Renato Brunetta responsabile economico di Forza Italia chiede che Matteo Salvini stacchi la spina al governo: 'Sta al governo con l'unica forza politica che non la vuole. Sta prendendo in giro i suoi ...

Di Maio : "Le infrastrutture si devono fare". Giorgetti : "Stop alla Tav? Serve voto del Parlamento" : Giorgetti: 'Mai parlato di crisi, siamo responsabili' 'Non abbiamo mai parlato di crisi di governo: siamo una forza politica responsabile e siamo sempre stati disponibili, come lo siamo oggi, a ...

Tav - Di Maio scrive ai parlamentari M5s : ‘Noi vogliamo lo stop ai bandi - per il no definitivo serve passaggio in Parlamento’ : La decisione definitiva tarda ad arrivare e il tempo è agli sgoccioli. Con la Lega che pressa perché l’alleato M5s dica la parola definitiva e la Francia che spinge perché l’Italia pronunci il fatidico sì. Il governo resta diviso sul proseguimento dei lavori dell’Alta Velocità Torino – Lione, ma la decisione sui nuovi bandi va presa entro lunedì: in gioco, ha ricordato la Commissione Ue, ci sono 800 milioni di euro che, ...

Voto di scambio - Forza Italia all'attacco della legge : 'Così stop a campagna elettorale. Parlamento sarà in galera' : Per Mario Occhiuto la legge del Voto di scambio ' scoraggia l'attività politica sul territorio e condanna molte zone all'isolamento. Chi andrà ad avvicinare certi cittadini, a fare campagna ...

Stop all’alternanza tra ora solare e ora legale. La decisione del Parlamento europeo : Ora legale, ora solare. Se ne parla da diversi anni e il tema è stato affrontato anche dal parlamento europeo negli ultimi anni. È nel consesso comunitario che si è cercato di superare la differenza tra vari paesi. Non tutti, difatti, applicano il cambio orario durante l’anno e questo, secondo diversi esperti, genera problematiche di varia natura a livello economico e di coesione. Ora, però, c’è la decisione. E c’è la data in ...

Parlamento Ue contro la commissione : no a stop fondi per chi non rispetta vincoli bilancio. Voto bipartisan degli italiani : Il Parlamento Ue ha bocciato la richiesta della commissione europea di bloccare i fondi ai Paesi che non rispettano i vincoli di bilancio. L’emendamento soppressivo ha visto la convergenza dei parlamentari di M5s, Lega e Pd, mentre si è spaccata Fi. A favore anche i conservatori Ecr e la sinistra Pd. Il provvedimento, parte del bilancio Ue 2021-2027, è stato quindi approvato con 460 voti a favore, 170 no e 47 astensione. E’ stato ...

EuroParlamento boccia lo stop ai fondi Ue per chi vìola vincoli di bilancio : DAL NOSTRO INVIATO STRASBURGO - Nel mettere a punto la propria posizione negoziale in una prossima trattativa con il Consiglio e la Commissione, il Parlamento europeo ha deciso oggi di annacquare la ...

Tav - cosa succede ora? Per lo stop serve il voto in Parlamento Il videocommento Penali e pedaggi - 10 cose sul dossier : L’opera è stata avviata sulla base di un trattato internazionale votato da Camera e Senato a Roma e Parigi. Possibile una rinuncia unilaterale indolore? No si aprirebbe un arbitrato internazionale

GOVERNO NO TAV?/ "Lo stop può deciderlo solo il Parlamento non M5s" : In caso di ritardi prolungati l'Italia dovrà restituire i fondi Ue già stanziati. Ma la Tav è una legge dello Stato e il GOVERNO da solo non può cambiarla

Parlamento britannico con la May : “Riaprire trattative backstop”. Gelo dell’Europa : “Non è rinegoziabile”. Spettro ‘no deal’ : I Comuni vogliono che la premier britannica, Theresa May, torni a Brexuelles per rinegoziare il backstop: e' questo il messaggio che esce dal voto in Parlamento dove, con 317 voti a favore e 301 contrari, e' passato l'emendamento presentato dal deputato conservatore Graham Brady, che propone di sostituire, nell'accordo con l'Ue sulla Brexit, il controverso meccanismo con "soluzioni alternative per evitare un confine rigido" tra Irlanda del Nord ...