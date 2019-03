MMA | McGregor si ritira | «Buona fortuna ai miei ex colleghi»

MMA - Conor McGregor si ritira dall'ottagono : McGregor , oltre a essere un lottatore straordinario, è entrato agli onori della cronaca per il match-evento organizzato nel 2017 contro il campione di boxe Floyd Mayweather, un match perso per ko ...

Arrestato il campione di MMA Conor McGregor : ha rubato e distrutto il telefono di un fan : Nuovi guai per Conor McGregor . Il lottatore irlandese di arti marziali miste, due volte campione della UFC, è stato infatti Arrestato dalla polizia a Miami nella notte tra domenica e lunedì.Come riporta anche l'Independent, Conor McGregor è stato Arrestato dalla polizia di Miami dopo aver aggredito un fan che gli stava scattando alcune foto all'uscita di un locale. Il lottatore irlandese, 30 anni, non ha gradito quell'invasione della privacy ed ...

MMA - UFC : ecco la sanzione per Khabib e McGregor : MMA, UFC: ecco la sanzione per Khabib e McGregor E’ arrivata ufficialmente la sanzione per i due fighters. Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor , i quali si erano resi protagonisti di uno spiacevole episodio a UFC 229, hanno ricevuto la sentenza definitiva. La Commissione Atletica dello Stato del Nevada, inizialmente, aveva programmato una sospensione a tempo indeterminato. Ma i due atleti, alla fine della lettura della sentenza, ...

MMA - UFC : Cerrone vs McGregor? Si può fare! Ecco i dettagli : MMA, UFC: Cerrone vs McGregor? Si può fare! Ecco i dettagli Il famigerato incontro tra Cerrone e McGregor, potrebbe divenire realtà. L’ultima apparizione del Cowboy dentro l’ottagono è avvenuta nel match contro Alexander Hernandez, terminato con una vittoria di Cerrone in seguito ad un “ground and pound” (una serie di gomitate al volto). Dopo il verdetto positivo, il fighter statunitense ha subito fatto ...