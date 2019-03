Ius Soli | il difficile cammino dei ' nuovi italiani' verso l’integrazione

Blastingnews

(Di martedì 26 marzo 2019) A seguito della strage sventata a San Donato Milanese il 20 marzo, il dibattito sull’approvazione dello iusin Italia si esacerba di giorno in giorno, riecheggiando nei discorsi degli esponenti politici con toni da campagna elettorale. Strumentalizzazioni a parte, il carattere urgente della questione si sta imponendo con una forza che non può più essere minimizzata con una malriuscita ironia o l’indifferenza che riserviamo alle seccature passeggere. Qui si tratta di guardare in faccia la realtà e capire in che direzione sta evolvendo il paese, comprendendo che non sarà possibile zittire le voci di tutti i ragazzi per i quali, come per Rami ed Adam che hanno salvato i loro compagni di scuola, Italia vuol dire patria e casa, anche se i loro genitori non hanno sangue italiano.La necessità di approvare una legge in merito Nell’Unione Europea, i requisiti per diventare cittadini di ...

borghi_claudio : Alle 2.17 finalmente Damilano non riesce più a trattenersi. 'Lo ius soli va approvato indipendentemente dal consens… - borghi_claudio : E' fantastico, accendo su @CoffeeBreakLa7 e si riparte con IUS SOLI, L'ITALIA DI KEAN (emmenomale che ero io che fr… - matteosalvinimi : Ius Soli? Non se ne parla, la cittadinanza italiana non è il biglietto del Luna Park. -