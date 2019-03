Fabrizio Frizzi | un anno senza di lui | il ricordo

dilei

(Di martedì 26 marzo 2019) È trascorso unda quel terribile 26 marzo del 2018 in cui il sorriso disi è spento per sempre. Da allora i fan, ma soprattutto gli amici più cari, non hmai smesso di ricordarlo.In occasione dell’anniversario della sua morte in tanti hdeciso di rendere omaggio al conduttore, al suo sorriso radioso e alla sua grande umanità. La prima, che su Instagram ha rivolto un pensiero a, è stata Antonella Clerici, grande amica del presentatore, con cui ha condiviso gioie e dolori della vita professionale e privata.L’ex regina della Prova del Cuoco ha postato su Instagram una foto che la ritrae insieme asul palcoscenico. Nello scatto i due ridono divertiti e si tengono per mano. “Ho scelto questa foto perché eravamo giovani, sorridenti e felici – ha scritto la Clerici -. Era tutto possibile e il dolore lontano. È già passato ...

