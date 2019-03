Dune | al via le riprese del revival del classico della fantascienza

wired

(Di martedì 26 marzo 2019) Dopo mesi di anticipazioni e rivelazioni graduali sono finalmente iniziate in questi giorni ledi, ildelaffidato questa volta a Denis Villeneuve. Il regista di Arrival e Blade Runner 2049, che ha scritto la sceneggiatura assieme a Eric Roth e Jon Spaihts, si occuperà dunque di riportare sul grande schermo il romanzo scritto nel 1965 da Frank Herbert e che aveva già subito un spesso criticato adattamento filmico da parte di David Lynch nel 1984: quella pellicola, risultata poi un fiasco al botteghino, si guadagnò poi col passare degli anni un seguito cult.La trama vedrà al centro il pianeta desertico di Akaris, prezioso però perché qui si scava la Spezia importantissima per produrre energia: il duca Leto Atreides è chiamato a governare il pianeta ma un tradimento porta alla catturasua concubina, lady Jessica e di suo figlio ...

