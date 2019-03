Di Maio | Con la Lega serve chiarimento

Governo - Di Maio a Salvini : “Convivenza? Potrebbe andare meglio. Servirebbe più rispetto per le iniziative del M5s” : Matteo Salvini parla con la sicurezza del più forte: “Se qualche osservatore o analista pensa che io abbia convenienza a far saltare il Governo, dico di no. Non ho incassi personali o partitici. Il mio orizzonte dura 4 anni e tre mesi. Non ci sono lusinghe che possano farmi cambiare idea”. Come ha fatto ogni volta che ha vinto nell’ultimo anno (sempre), va in surplace: “Si sta meglio in due e non da soli. Poi si litiga, ...

Di Maio : clima con Lega potrebbe essere migliore con più rispetto : Roma, 25 mar., askanews, - Il clima nel governo 'potrebbe essere migliore' se da parte della Lega ci fosse 'più rispetto' verso le iniziative del M5s. Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, in ...

Di Maio e il nuovo M5s di lotta e di governo : basta sconti a Salvini : La parola d’ordine è frenare la cavalcata della Lega e rimarcare la distanza dal "Salvinismo". Sul tavolo anche la...

Basilicata - Di Maio : “Noi autonomi - altri costretti ad ammucchiate con Berlusconi” : “Noi siamo autonomi, portiamo avanti le nostre liste e le nostre candidature in maniera autonoma. Qualcun altro non può dire la stessa cosa perché è costretto a fregiarsi di buoni risultati solo stando in coalizione con i vari Berlusconi e i vari Pittella“. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle e vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commentando a Matera il risultato delle elezioni Regionali lucane dove il candidato ...

Rami - Di Maio spiazza Salvini : «Subito la cittadinanza - Conte d'accordo con me» : Il governo litiga anche su Rami, il ragazzino eroe del bus dirottato a San Donato Milanese. «Basta girarci intorno, diamo la cittadinanza a Rami», fugge in avanti Di Maio dopo le...

Luigi Di Maio - il tentativo disperato di Conte : perché lo difende sempre : I guai per Luigi Di Maio non finiscono mai, a cominciare da quelli esterni, con la terza sconfitta consecutiva dopo le elezioni in Basilicata, per finire a quelli interni, cioè l'ascesa inarrestabile della popolarità di Giuseppe Conte anche tra i più fedeli collaboratori del vicepremier. Con Giggino

Luigi Di Maio - Silvio Berlusconi e Nicola Zingaretti. Le pagelle di Becchi dopo la Basilicata : chi sprofonda : Le elezioni di domenica in Basilicata si possono leggere sostanzialmente sotto cinque aspetti. Il primo. La corsa inarrestabile della Lega, che cinque anni fa in terra lucana neppure s’era candidata. E l’anno scorso, alle politiche del 4 marzo, aveva ottenuto il 6,3%. Domenica ha portato a casa il 1

Scuolabus - Di Maio : “Diamo cittadinanza a Ramy - pure premier Conte è d’accordo” Salvini : “Lo Ius soli? Non se ne parla” : Salvando la vita di 51 compagni di scuola con una telefonata al 112, Ramy si è meritato la cittadinanza italiana. Ne è convinto il vicepremier Luigi Di Maio. “Su Ramy confido in una rapida risoluzione per quanto riguarda la cittadinanza per meriti speciali – ha scritto su Facebook il capo politico del M5s a proposito del bimbo di origina egiziana il cui gesto ha fatto riaprire il dibattito sullo ius soli – Come sapete nei ...

Di Maio e Salvini si contendono i truffati dalle banche : Domenica sera, Treviso. Matteo Salvini, accompagnato da Luca Zaia, ha un lungo incontro con Luigi Ugone, il capofila dell'associazione che riunisce i risparmiatori rimasti coinvolti nel crac delle banche venete. La tensione nella "base" è ai massimi livelli. Perché i decreti per i risarcimenti sono fermi sulla scrivania di Giovanni Tria: manca ancora la risposta di Bruxelles, che deve dire la sua sulle norme. Poche ore dopo, ...