romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2019) Roma – “Gia’ dal primo e gravissimo incendio del TMB Salario, occorso lo scorso dicembre, la sindaca Virginia Raggi dichiarava di aver chiesto impegni precisi dal Governo per undi vigilanza continuo da parte delle Forze di polizia o addirittura dell’Esercito per ildegli impianti di trattamento rifiuti della Capitale. Vorremmo capire che tipo disiaattivato su, considerato che dopo la chiusura del Tmb Salario era rimasto l’unico impianto pubblico attivo in citta’ e ora la sua chiusura rischia di far saltare definitivamente un sistema di gestione rifiuti gia’ disastroso”.“La situazione della raccolta e del trattamento dell’immondizia di Roma e’ al collasso, la raccolta differenziata e’ ferma alle percentuali del 2016, Ama si trova in una condizione difficilissima ...

romadailynews : Braga: ci interroghiamo dove sia stato controllo a presidio Tmb Rocca Cencia: Roma – “Gia… -