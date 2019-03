Anzaldi | danno per Capitale se metro chiuse ancora 3 mesi | intervenga Governo

romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2019) Roma – “Se fosse vero che le principali fermate dellapolitana di Roma rischiano di rimanereper 3, come dicono indiscrezioni di stampa non smentite da nessuno, ci troveremmo di fronte ad unper lainimmaginabile, economico e d’immagine. Sarebbe un disagio per i romani senza precedenti. Ilnazionale, il premier Conte, i vicepremier Salvini e Di Maio, il ministro Toninellino”. Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele“La fantomatica revoca dell’appalto- prosegue- della manutenzione, che a quanto pare non c’entra nulla con lo stop alle scale mobili deciso dai responsabili degli impianti ora tutti dimissionari, rischia di aggravaredi piu’ la situazione”-continua-.“Entrare nel periodo di massima presenza ...

