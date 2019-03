Tutto quello che c’è da sapere sull’endometriosi

vanityfair

(Di lunedì 25 marzo 2019) Cos’è esattamente l’endometriosi? Quali sono i sintomi? Come fare a riconoscerla?Che esami specifici bisogna fare per diagnosticarla? A quali rischi si va incontro se non riconosciuta e curata nel tempo?L’endometriosi può essere altamente invalidante: in quali settori e ambiti della vita sociale e privata può interferire? In che modo? Si può prevenire? Come? L’endometriosi spesso è associata a dispareunia: cos’è e cosa comporta a livello sessuale? Consigli da dare alle donne colpite per quanto riguarda la vita sociale e sessuale? L’endometriosi è una malattia subdola, di cui poco si parla, ma che colpisce circa il 10% della popolazione femminile in età fertile, anche se la percentuale potrebbe aumentare, considerato che la diagnosi è spesso difficile e molte donne affette non sanno di esserlo. Non si tratta solo di dolori mestruali: spesso può portare all’infertilità e ha anche ...

carmelitadurso : #amiciditwitter sappiatelo... sono pazza di tutto quello che scrivete per commentare #domenicalive ??????????????vi amooooooo #colcuore ?? - chedisagio : Oggi c'è un pezzo molto bello sui giornali, l'ha scritto @annalenabenini su @ilfoglio_it. Non posto mai pezzi inte… - Ettore_Rosato : 8 cose da sapere su Quota 100. Perché non è tutto come appare. Cambiare la legge Fornero è possibile, con criterio… -