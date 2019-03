Salvini | «Non ci sono elementi per concedere la cittadinanza  a Ramy» Il video

Ue - Salvini : "La Lega e il Governo non vogliono uscire da Europa" : 'Non c'è nella mente mia della Lega e del Governo l'idea di uscire dall'Europa, ma quella di cambiare le regole europee'. Queste le parole del ministro dell'Interno Matteo Salvini, in conferenza ...

Alessandra Mussolini a Libero : "Silvio Berlusconi rischia grosso. E Matteo Salvini Non è fascista" : Alla fine si torna sempre lì. A Mussolini e al fascismo. E non soltanto in Italia. È bastata una frase di Antonio Tajani sul Duce che «ha fatto delle cose buone» per scatenare il putiferio pure al Parlamento europeo. Lì, tra i banchi, siede anche Alessandra Mussolini, che l' anno scorso ha lasciato

Ramy risponde a Salvini : 'Se non c'ero io - morivano tutti e con i Carabinieri erano problemi tuoi' : Il 13enne egiziano ha parlato ai microfoni de La Stampa sul caso diventato ormai una questione politica. "Se Salvini non vuole darmi la cittadinanza, fatti suoi. La prenderò a 18 anni" ha detto il ...

Berlusconi avverte Salvini e Toti : Forza Italia c’è - senza di noi Lega non vince : Forza Italia c'è... senza di noi il centrodestra e la Lega, non vincono da nessuna parte. Silvio Berlusconi rivendica la sua leadership nei confronti di Matteo Salvini e difende dal 'fuoco amico' dei Totiani il 9,14% per cento ottenuto dal suo partito in Basilicata, dove, ancora una volta, come da lui più volte sottolineato, ha avuto la meglio contro M5S e sinistra il candidato governatore schierato dal centrodestra unito. Certo sono lontani i ...

Basilicata - Salvini esulta 'Non vado all incasso - orizzonte di 4 anni. Ora si cambia l Ue'. Di Maio 'Ma quale crollo Il governo non cadrà' : Anche Luigi Di Maio sceglie Facebook per esporre la sua analisi del voto: 'M5s è la prima forza politica in Basilicata. Gran parte della stampa parla di 'voti dimezzati in un anno' e di 'crollo', ma ...

Salvini cauto sulla cittadinanza a Rami : "In corso verifiche - concessa se non ci saranno problemi" : Ma il ministro degli Interni ribadisce il no allo Ius soli: "Non cambio la legge, si sconvolgerebbe la vita del Paese"

Scuolabus - Di Maio : 'Diamo cittadinanza a Ramy - pure premier Conte è d'accordo' Salvini : 'Lo Ius soli? Non se ne parla' : Se non ci saranno i problemi che qualcuno ha prospettato, sarò la persona più felice del mondo', ha commentato il ministro dell'interno Matteo Salvini durante una conferenza in via Bellerio a Milano. ...

Salvini su Roma : "Tra topi giganti e gabbiani aggressivi - è evidente che qualcosa non funziona" : Ha parlato di Roma e delle sue criticità, Matteo Salvini. E lo ha fatto in collegamento con "Quarta Repubblica", in onda questa sera su Rete4."La settimana scorsa facevo due passi in pieno centro e mi sono trovato in compagnia di tre topazzi così. E ci sono gabbiani più aggressivi degli pterodattili", ha detto il ministro dell'Interno. Che ha poi aggiunto: "Che ci sia qualcosa che non funziona è evidente".Il vice presidente del Consiglio ha, ...

Scuolabus - Di Maio : “Diamo cittadinanza a Ramy - pure premier Conte è d’accordo” Salvini : “Lo Ius soli? Non se ne parla” : Salvando la vita di 51 compagni di scuola con una telefonata al 112, Ramy si è meritato la cittadinanza italiana. Ne è convinto il vicepremier Luigi Di Maio. “Su Ramy confido in una rapida risoluzione per quanto riguarda la cittadinanza per meriti speciali – ha scritto su Facebook il capo politico del M5s a proposito del bimbo di origina egiziana il cui gesto ha fatto riaprire il dibattito sullo ius soli – Come sapete nei ...

Salvini esulta : 'Ora si cambia in Europa'. M5s voti dimezzati - Di Maio : 'Non è un crollo'. Il Pd perde una roccaforte : Il Movimento resta il primo partito in Basilicata ma rispetto alle scorse politiche i consensi passano dal 44 a poco più del 20%. 'Siamo l'unica alternativa concreta a Salvini' il commento del ...

Banche - Salvini : “Mef firmi questi benedetti decreti. Non possiamo sempre aspettare l’Europa” : “A Tria mando un messaggio di apertura, di disponibilità al confronto, al sostegno, alla fiducia, ma non possiamo sempre aspettare la letterina dell’Europa. Ci sono dei risparmiatori che vanno risarciti. Se non entrano nelle tasche della gente, questi soldi non esistono. Sono certo che entro questa settimana, Europa sì, Europa no, il Ministero dell’Economia partorirà questi benedetti decreti”. Così il ministro Matteo ...

Basilicata - Salvini : a livello nazionale non cambia nulla : Milano, 25 mar., askanews, - Con la vittoria del centrodestra alle elezioni regionali in Basilicata 'cambia tanto per i lucani, che dopo una vita mandano a casa la sinistra e il Partito democratico, ...