Roma | domani in gruppo Kolarov e Under

Roma - domani esami medici per El Shaarawy : Roma, 24 MAR - Ennesimo infortunio muscolare in casa Roma. Dopo lo stop di Florenzi, che sarà indisponibile per 2-3 settimane, anche El Shaarawy ha accusato un problema al polpaccio in Nazionale. ...

‘Marcia per il clima’ : movimenti in piazza domani a Roma : Sono circa 30mila i partecipanti attesi domani a Roma per la “Marcia per il clima e contro le grandi opere”. Il corteo partirà da piazza della Repubblica diretto a Porta San Giovanni. A scendere in piazza comitati, associazioni e movimenti da tutta Italia. Non è esclusa la partecipazione di anarchici e No Tav. E’ massima l’attenzione per la manifestazione che inizierà alle 14. Controlli e bonifiche scatteranno lungo tutto ...

Xi domani in Italia : patto strategico con Roma - è l'inizio di una nuova era : Un "patto strategico" insieme all'Italia: è quello che propone, con un articolo in esclusiva scritto per il Corriere della Sera, il presidente cinese Xi Jinping, che domani inizierà la sua visita di ...

Beach Volleyball Roma Finals - domani la presentazione ufficiale : presente anche il presidente FIVB : Nella giornata di domani verrà presentato ufficialmente l’evento Romano alla presenza anche di tutti gli azzurri Si terrà domani alle ore 13, presso il Circolo del Tennis del Foro Italico, la conferenza stampa di presentazione delle ‘FIVB Beach Volleyball Roma Finals‘. All’evento interverranno il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Giancarlo Giorgetti, il presidente del Coni ...

Roma : a Ostia arriva ‘Panini Tour Up!’ - domani e domenica calciatori invadono litorale : Roma – Con l’edizione 2019 il ‘Panini Tour Up!’ sbarca per la prima volta a Ostia, il mare di Roma. La grande iniziativa promozionale per il lancio della collezione ‘calciatori 2018-2019′ da’ appuntamento ai fan delle figurine domani e domenica a piazza dei Ravennati dalle 10 alle 19. Decine di migliaia di collezionisti piccoli e grandi potranno cosi’ darsi appuntamento sul lungomare nel ...

Clima - domani studenti Romani in piazza : in bici fino al Colosseo : Iniziera’ in bicicletta lo sciopero degli studenti romani contro i cambiamenti Climatici. Due critical mass partiranno domattina alle 10 dall’universita’ di Roma 3 (facolta’ di lettere) e dalla citta’ universitaria della Sapienza (statua Minerva) per raggiungere il concentramento del ‘Fridays For Future’ al Colosseo. Da li’ un corteo percorrera’ via dei Fori imperiali fino a piazza Madonna di ...

Roma - mon amour : mostra sulla vita di Raffaele Poidomani : “Roma, mon amour”, mostra di inediti sulla vita di Raffaele Poidomani a quarant’anni dalla scomparsa. Nel foyer del Teatro Garibaldi foto, documenti.

Archeologia : domani in mostra i reperti archeologici delle ville Romane di Stabiae : “Terza tappa a Castellammare per “Vesuvius”: dopo il Museo archeologico virtuale di Ercolano e il Castello dei Conti di Acerra, la Reggia di Quisisana. Innovazione e tradizione; cultura classica e tecnologia multimediale; la parola antica e l’immagine digitale: con questo spettacolo, nato da un’idea dell’archeologo Gianmatteo Matull , il MAV mette a disposizione in modo concreto il suo bagaglio di conoscenza scientifica per tutta l’area ...

Roma. Domani primo allenamento con Claudio Ranieri : Il Corriere dello Sport ufficializza che “la Roma ha scelto Ranieri. “Sono in corso le trattative per trovare l’accordo con

La Roma è in volo per Lisbona : domani sera la sfida al Porto : La Roma è partita dall’aeroPorto di Fiumicino su un volo charter dell’Alitalia, decollato alle 15,15. Bagno di folla dei tifosi arrivati non solo per fare selfie soprattutto con Zaniolo, De Rossi e Totti ma anche per caricare la squadra in vista di una gara fondamentale per la stagione. Arrivare ai quarti per i giallorossi potrebbe essere un ottimo traguardo, mentre in caso di mancata qualificazione metterebbero a serio rischio ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : domani criticità per vento forte : “Durante la giornata di lunedì 4 marzo è previsto un generale aumento della ventilazione con venti prevalentemente sudoccidentali.Nel corso del pomeriggio-sera i venti diverranno forti con intensità comprese tra 62 e 74 Km/h (Beaufort 8) su tutti i crinali appenninici con probabili raffiche di intensità superiore. Sulle restanti zone montane e fascia collinare sono previsti venti di intensità prossima alla soglia di Allertamento, compresi ...

Stasera Cagliari-Inter - quinta gara senza Icardi. Domani il derby Romano : Per alcuni, sarebbe stato il primo gesto di distacco dal mondo bianconero, un primo passo verso un addio a fine stagione che sembra un'eventualità da non escludere: con o senza la conquista della ...

Lazio-Roma : elenco strade chiuse al traffico in vista derby di domani : Roma – In occasione dell’incontro di calcio tra Lazio e Roma, che si disputera’ sabato alle 20.30 allo stadio Olimpico, le seguenti strade saranno interdette al traffico veicolare, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di pronto intervento e di trasporto pubblico, dalle 18 fino a cessate esigenze: Lungotevere Maresciallo Cadorna; Ponte Duca D’Aosta; Lungotevere Diaz nel tratto compreso tra Piazzale De Bosis e Largo ...

Roma-Juventus - da domani la vendita libera dei biglietti : Proprio nelle ultime giornate di campionato è in programma una sfida che potrebbe avere risvolti importanti soprattutto per una delle due squadre: il prossimo 12 maggio, infatti, la Roma ospiterà la Juventus all’Olimpico e punterà a ottenere punti importanti in ottica quarto posto, mentre per i bianconeri la partita potrebbe rappresentare quasi una passerella se […] L'articolo Roma-Juventus, da domani la vendita libera dei biglietti ...