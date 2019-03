Macron: auspico partnership eurocinese

Il presidente francese,, ha annunciato che Francia e Cina collaboreranno ad un elenco di progetti concreti di investimento nei Paesi attraversati dal mega piano cinese di infrastrutture della nuova Via della Seta. Dopo il colloquio bilaterale con il presidente cinese, Xi Jinping,ha auspicato una "forte", basata sul "multilateralismo" e su un commercio "giusto ed equilibrato". E ha espresso la "preoccupazione della Francia e dell'Europa per i diritti umani in Cina".(Di lunedì 25 marzo 2019)