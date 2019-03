In auto sui mercatini di Natale a Sondrio Ferì bergamasca | vizio di mente | assolto

Perde il controllo dell'auto che piomba sui tavolini del bar a Casal Palocco : travolte due donne : Ha perso il controllo dell'auto ed è finita addosso a due donne che stavano passando di fronte all'ingresso di un bar. È successo nel primo pomeriggio di ieri a piazza Esopo, nell'isola 46, all'...

Effetto Fed sui Btp - giù tassi e banche. Enel al top - vola autogrill : L'inaspettato e fortissimo calo delle scorte di petrolio degli Stati Uniti, ed il sostegno dichiarato all'economia da parte della Fed, hanno spinto all'insù il prezzo del greggio Brent , che questa ...

Non è il social media strategist di Lega Toscana l'autore del post sui bambini down : Augusto Casali, studente 21enne di Lucca, è da alcune ore sotto accusa per un post che ha pubblicato su Facebook. Dopo l’improvviso malfunzionamento delle piattaforme di Zuckemberg, infatti, il ragazzo ha ironizzato sui social mettendo la foto di alcuni bambini affetti dalla sindrome di down, riferendosi all'associazione tra ‘Facebook down’ e bambini down. Casali, che su Facebook si definisce un sovranista militante, social media manager e ...

Brucia la foto di Salvini in auto - il ministro gli risponde sui social : 'Non perdo il sorriso' : Matteo Salvini, da più di un anno, può essere considerato il mattatore della scena politica italiana. La sua politica di veicolare il proprio messaggio attraverso i social network ha innescato un meccanismo di consenso che ad oggi lo rende il più 'social' tra i leader politici europei. Una scelta che, naturalmente, lo ha visto crescere nel consenso in seno all'elettorato, ma ha anche creato uno strato abbastanza ampio di cittadini che ha una ...

Giulia Sarti - il servizio delle Iene sui rimborsi non va in onda. Gli autori del programma : “Incidente tecnico” : Un servizio sulla ‘Rimborsopoli‘ Cinque Stelle di Filippo Roma per Le Iene, con un’intervista esclusiva a Bogdan Tibusche, ex fidanzato della deputata Giulia Sarti, mai andato in onda. Una lunga intervista in cui l’ex collaboratore, fresco di archiviazione dopo la denuncia per appropriazione indebita da parte della stessa Sarti, racconta di aver installato un impianto di videosorveglianza nella casa della deputata, su sua ...

Keith Flint si è impiccato/ L'autopsia conferma suicidio del cantante dei Prodigy : E' morto impiccato Keith Flynt il cantante dei Prodigy, la conferma dele analisi delle forze inquirenti sul caso ecco di cosa si tratta

Keith Flint - i primi risultati dell’autopsia hanno accertato come si è suicidato il cantante dei Prodigy : Il cantante dei Prodigy Keith Flint si è suicidato impiccandosi. È quanto emerge dai primi esiti dell’autopsia effettuata sul corpo dell’artista trovato morto il 4 marzo scorso dalla polizia nella sua abitazione nell’Essex. L’annuncio è arrivato dal coroner Lynsey Chaffe, l’ufficiale incaricato dalla giustizia britannica di fare luce sulle cause del decesso non naturale del musicista inglese, durante un’udienza a Chelmsford, ...

Tenta suicidio coi gas dell'auto : salvato da una donna : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Tenta suicidio coi gas dell'auto:...

Stefano Cucchi - il pm : “I carabinieri avevano una relazione segreta sui primi risultati dell’autopsia” : “Il 30 ottobre 2009 era stata fatta una relazione preliminare sui primi risultati dell’autopsia di Cucchi tenuta segreta ma di cui il Comando Provinciale e il Gruppo Roma sapevano”. È quanto dichiarato dal pm Giovanni Musarò nel corso del processo sulla morte di Stefano Cucchi. In quel documento preliminare (effettuato proprio il giorno stesso del decesso del geometra 31enne dal medico legale Tancredi) si sottolineava che “la ...

Ciclismo - la confessione di Georg Preidler : “Ho fatto due autotrasfusioni - volevo dei progressi. Troppe pressioni sui corridori” : Georg Preidler si è costituito alla polizia di Graz autoaccusandosi di aver assunto sostanze dopanti. Il ciclista della Groupama FDJ si è presentato in commissariato domenica mattina e ha denunciato di essersi sottoposto a due autotrasfusioni. Il 28enne, che nel 2018 vinse una tappa al Tour di Polonia e arrivò 29esimo al Giro d’Italia, ha dichiarato al quotidiano The Kronen di non poter vivere a lungo con questo segreto e ha così deciso di ...

Barbara Lezzi - ministro per il Sud : 'autonomia - sui soldi nessuno ok' : I soldi non sono proprio un dettaglio? 'Su questo punto ho scambiato alcune parole con il ministro dell'Economia Giovani Tria'. E cosa le ha detto? 'Che la questione delle risorse non è stata ancora ...

