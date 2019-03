Direzione Pd | Zingaretti per le alleanze

Zingaretti apre la Direzione del Pd alla sinistra movimentista e congeda i millennial : Roma. “Quota 20” sono i posti nella direzione nazionale del Pd riservati al segretario, che sceglie chi inserire ai vertici del partito. Di solito vengono utilizzati per le cosiddette “personalità” indipendenti. Oppure per qualche operazione scenografica. Nel 2013 l’allora neo-segretario del Pd, Mat

Zingaretti non rottama i renziani Sudano e Raciti in Direzione : CATANIA " "Le famiglie felici si somigliano tutte, le famiglie infelici lo sono ognuna a modo suo". L'incipit di "Anna Karenina" applicato alle famiglia "politica" dem calza a pennello visto che malumori e infelicità sono spesso dietro l'angolo e ne fanno un piccolo capolavoro di originalità. Le correnti che hanno vinto le primarie non vantano ...

Pd - da relazione Zingaretti a Direzione nazionale. Il timing dell’Assemblea : L'inizio ufficiale e' previsto per le 10,30 di domani, domenica 17 marzo, ma la giornata dei leader del Partito Democratico comincera', come da tradizione e salvo sorprese, all'alba con le ultimi riunioni delle correnti per assegnare i posti in direzione. Zingaretti ha infatti voluto accelerare l'iter per la formazione di tutti gli organi statutari dopo la sua vittoria alle primarie. Un modo per farsi trovare subito pronti alla campagna ...