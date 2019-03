Apple punta tutte le carte sullo streaming video e le notizie

Apple punta sui servizi con video - notizie e carta di credito : ... complementare con gli altri già esistenti come Apple Pay, chiamato "Apple Card", che si può usare in tutto il mondo grazie al circuito MasterCard su tutti i dispositivi Apple ed è priva di ...

Apple Music Live - primo appuntamento con Marco Mengoni : Amanti della Musica (ma non solo) orecchie ben aperte. Lo store Apple Piazza Liberty di Milano si dice pronto a dare il via ad Apple Music Live, una serie di performance Live gratuite in occasione delle quali si esibiranno alcuni degli artisti di spicco del panorama Musicale. Ad aprire le danze sarà proprio Marco Mengoni, che inaugurerà l’iniziativa nata in collaborazione col Comune di Milano, il prossimo 28 marzo. «Essere il primo artista ...

Perché Apple non punta ancora sugli smartphone pieghevoli : ha ragione Wozniak? : Il grande assente nella prima era degli smartphone pieghevoli è Apple, inutile negarlo. Huawei e Samsung hanno lanciato i loro dispositivi con questa tecnologia in occasione del Mobile World Congress, mentre il gigante di Cupertino neanche accenna un minimo di interessamento all'innovazione e probabilmente svbaglia, come dichiarato pure da Steve Wozniak. Quasi impossibile non conoscere Steve Wozniak ma meglio precisare che lui, insieme a ...