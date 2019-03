Apple Card reinventa la carta di credito insieme a Goldman Sachs e MasterCard

lastampa

(Di lunedì 25 marzo 2019)ha lanciato un nuovo servizio di pagamento, complementare con gli altri già esistenti comePay, chiamato '', che si può usare in tutto il mondo grazie al circuito Mastersu tutti i dispositivied è priva di commissioni di alcun tipo. Promettendo di offrire i tassi di interesse più bassi quando si è in ritardo a pagare quanto ...

LowKeyUHTN : Apple Card? Oh no. No. No no no - CNET_Es : Apple presenta Apple Card - jigg_o : @iamdavehumphrey fossi in te ci disegnerei una mela sopra e lo spaccerei per una Apple Card (che comunque trovo molto carina) -