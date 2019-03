All' oratorio salesiano la quarta ' San Domenico Savio Running cup'

Alla Pia Casa il laboratorio teatrale con ragazzi disabili : Celebrare l'unicità, conferendole uno spazio in cui esprimersi liberamente. Questo l'obiettivo del laboratorio di teatro urbano I battiti dell'anima voglio , che partirà fra pochi giorni. Gli incontri ...

Gianni Mura : “Napoli - buon Allenamento. L’Inter come All’oratorio” : “Napoli troppo cedevole, ma poteva permetterselo” Su Repubblica Gianni Mura commenta il turno di Europa League e ovviamente parte dal dato che il Napoli è in corsa e l’Inter no. come ogni competente di calcio che si rispetti, riguardo al Napoli scrive: 1-3 a Salisburgo, ma poteva permetterselo dopo il 3-0 dell’andata e ancor più dopo il gol di Milik in avvio. gol che obbligava gli avversari a segnarne 5, per passare. Quindi, buon ...

Triumph Factory Custom - ecco i le produzioni del nuovo laboratorio molto special della casa inglese [GAllERY] : Presentiamo la nuova Thruxton Tfc e il concept della Rocket Tfc Esclusive Limited Editions ultra-premium Con il lancio nel 2019 della nuovissima esclusiva Triumph Factory Custom, Triumph segna un momento fondamentale per il British Custom design, con un’esclusiva line-up in edizione limitata di motociclette ultra-premium. Ogni motocicletta appartenente al concetto TFC sarà realizzata per esprimere la forma più alta della ...

Aereo Etiopia : Palermo - All'oratorio San Lorenzo spunta cartello 'Tusa amava la bellezza' : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - All’Oratorio di San Lorenzo di Palermo è stato affisso nel pomeriggio di oggi un manifesto con su scritto: "A Sebastiano Tusa, uomo gentile che amò la Sicilia e la bellezza". "Hanno scritto le parole giuste per ricordare l’uomo, lo studioso e l’amministratore pubblico.

All'idroscalo nasce BlueLab - un laboratorio per insegnare ai bimbi il valore dell'acqua : Un vero e proprio laboratorio, dove tra eventi, workshop e percorsi indoor e outdoor gratuiti, scoprire tutti gli aspetti che legano l'acqua alla scienza, alla storia, alla natura e all'energia. ...

Primo laboratorio teatrale Enrico Cavacchioli a PozzAllo : Primo laboratorio teatrale “Enrico Cavacchioli” a Pozzallo. L’appuntamento è per venerdì 1 marzo 2019 ore 18,00 presso Spazio Cultura “Meno Assenza”

Scontri Torino : fiamme nel carcere 'Le VAllette' assediato dagli anarchici. Crolla un laboratorio : L'incendio causato dal lancio di alcune molotov. Nel penitenziario sono detenuti gli antagonisti arrestati per le violenze durante lo sgombero del centro sociale l'Asilo, e gli 11 fermati per i ...

Esperimenti. A Roma una famosa gAlleria d'arte diventa laboratorio neuroscientifico : 'Ho deciso di far convergere in maniera evidente le due grandi passioni della mia vita: scienza e arte' spiega Nucci. E così l'idea è quella di accentuare la sensazione di 'pugno nello stomaco' che ...