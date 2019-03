Soleil e Jeremias hanno consumato | la conferma arriva da Ariadna Romero

“Soleil e Jeremias hanno consumato a l’Isola dei famosi” : la confessione di Ariadna : Isola dei famosi, la rivelazione: “Soleil e Jeremias hanno consumato” Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez sono stati senza sembra ombra di dubbio i naufraghi più chiacchierati di questa edizione de l’Isola dei famosi. Una volta arrivati in Honduras tra di loro è scoppiata subito la passione e, stando a quanto dichiarato oggi da Ariadna Romero, […] L'articolo “Soleil e Jeremias hanno consumato a l’Isola dei ...

Belen Rodriguez a Verissimo : “Jeremias e Soleil? Ecco cosa penso” : Verissimo: le parole di Belen Rodriguez su Jeremias e Soleil Belen Rodriguez ha parlato per la prima volta della love story tra il fratello Jeremias e Soleil Sorge, nata sull’Isola dei Famosi. Qualche giorno fa l’ex naufrago aveva detto proprio a Verissimo che Belen e Cecilia non apprezzavano molto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. […] L'articolo Belen Rodriguez a Verissimo: “Jeremias e Soleil? Ecco cosa ...

Belen Rodriguez : 'Jeremias e Soleil? Lei deve camuffare certi modi - però è forte' : Soltanto una settimana fa, Jeremias Rodriguez aveva dichiarato a Verissimo che entrambe le sue sorelle non approvano mai le ragazze con le quali si fidanza: oggi, la maggiore Belen, ha parzialmente smentito il fratello sempre nel salotto di Silvia Toffanin. L'argentina, infatti, ha descritto Soleil Sorgé come una ragazza dalla forte personalità, che però dovrebbe smussare alcuni lati troppo spigolosi del suo carattere: nonostante questo, la ...

Isola - Soleil era fidanzata con un calciatore prima di Jeremias? : Siamo agli sgoccioli. Mancano solo due puntate alla fine dell' Isola dei Famosi , ma un nuovo gossip riguardante una delle protagoniste assolute del reality potrebbe scoppiare. Secondo quanto ...

Isola dei Famosi - Soleil sente la mancanza di Jeremias e piange : Isola Dei Famosi, Soleil Sorge piange si sente sola e pensa a Jeremias sente la mancanza di Jeremias Soleil. Pure durante una conversazione a Playa Uva con Sarah Altobello, non è riuscita a trattenere le lacrime: “È veramente difficile riempire certi momenti senza pensare alle persone care”, ha detto la ragazza. “Non vedo l’ora di tornare a casa per … Continue reading Isola dei Famosi, Soleil sente la mancanza di Jeremias ...

Isola dei Famosi - Jeremias sbotta contro Alda : "Sei gelosa di Soleil" : La decima diretta del gioco de L'Isola Dei Famosi è stata ricca di colpi di scena e anche conferme. A sbarcare in via del tutto eccezionale in Honduras sono state le compagne dei naufraghi Stefano ...

Isola dei Famosi - scontro in diretta tra Jeremias Rodriguez e Alda D'Eusanio - "Sei solo gelosa di Soleil" : scontro in diretta durante la puntata di ieri 18 marzo all'Isola dei Famosi. Jeremias Rodriguez è sbottato contro Alda D'Eusanio dopo che ha attaccato ancora una volta la sua nuova fiamma Soleil Sorgè. L'opinionista, dopo che la naufraga ha vinto nuovamente la prova leader della settimana, ha detto:

ISOLA DEI FAMOSI 2019/ Diretta e eliminati : Soleil sente la mancanza di Jeremias : ISOLA dei FAMOSI 2019, Diretta ed eliminati decima puntata, 18 marzo: chi sarà eliminato tra Luca Vismara e Paolo Brosio? Soleil Sorge ancora leader?

Jeremias Rodriguez a Verissimo parla del rapporto con Soleil : Silvia Toffanin ha fatto una lunga intervista a Jeremias Rodriguez dopo l’esperienza a “L’Isola dei famosi” e racconta quello che ha vissuto. Molto dimagrito al suo ritorno ha spiegato che avrebbe voluto vincere e molto, ma il pubblico ha deciso, anche se lui non rimpiange nulla: «Io sono così, ho mostrato chi ero realmente», ma chiarisce che tornando indietro avrebbe provato ad essere meno “fumantino”. Silvia Toffanin ...