Palermo | incendiata la macchina di un' attivista di Libera Di Maio | ' Non sei sola'

Mafia - incendiata a Palermo auto attivista di Libera. Ma lei non arretra : "Fiamme non fermeranno la primavera siciliana" : Giovedì scorso, in occasione della giornata in memoria delle vittime della Mafia, aveva guidato il corteo organizzato da Libera a Palermo. Il giorno dopo, nel cuore della notte, le hanno bruciato l'auto che era parcheggiata sotto casa. Vittima dell'atto intimidatorio è Chiara Natoli, la giovane attivista di Libera che era stata anche intervistata da Rai 3."Ricordare le vittime della Mafia - aveva dichiarato - vuol dire impegnarsi ...