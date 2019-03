Deraglia un treno | sospesa la circolazione sulla tratta Roma – Cassino

Deraglia treno in Congo : almeno 24 morti - le vittime sono soprattutto bambini : Grave incidente ferroviario a Bena Leka, nella provincia di Kasai della Repubblica democratica del Congo . almeno 24 persone sono morte in seguito al Deraglia mento di un treno merci. Al momento dell'incidente il treno stava attraversando un ponte sul fiume Luembe e numerosi vagoni sono precipitati in acqua.Continua a leggere

Deraglia treno in India : almeno 6 morti e 10 feriti : Deragliato in India orientale un treno diretto a New Delhi: 7 carrozze sono uscite fuori dai binari, almeno 6 persone sono morte e altre 10 sono rimaste ferite. L’incidente si è verificato nello stato di Bihar, per cause ancora in corso di accertamento. I soccorritori sono al lavoro per estrarre le persone dalle lamiere. In India la maggior parte degli incidenti ferroviari è causata da scarsa manutenzione o errore umano. L'articolo ...