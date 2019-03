oasport

(Di domenica 24 marzo 2019)e i suoi Los Angeles Clippers stanno disputando una gran stagione nella NBA: il cestista italiano ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nella quale l’azzurro ha parlato della sua annata e del forte desiderio di giocare icon l’Italia, dicendosi disponibile ad essere convocato.Annata d’oro per: “Non so se sia la mia stagione migliore, certo è una delle migliori, la cosa importante però è che le mie prestazioni siano accompagnate dalle vittorie. Certo che sono soddisfatto di come sto giocando, e se vinciamo mi fa piacere, significa che sto aiutando la squadra“.La post season era l’obiettivo minimo dei Clippers: “Non cambierei nulla nella mia carriera. Dio ha voluto così, è andata così. Scambi di mercato, infortuni, tutto. È un percorso che mi ha portato fin qui. Ad inizio stagione ...

OA_Sport : #Basket, Danilo #Gallinari: 'Ai #Mondiali l'#Italia può arrivare fino in fondo, siamo un gruppo che non deve più po… - peterkama : RT @Eurosport_IT: La Fernando Buesa Arena, il palazzo ospiterà la Final Four 2019 raccontata da @parallelecinico ?????? La nuova puntata di R… - danisailor7 : RT @Eurosport_IT: La Fernando Buesa Arena, il palazzo ospiterà la Final Four 2019 raccontata da @parallelecinico ?????? La nuova puntata di R… -