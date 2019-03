ilfogliettone

(Di sabato 23 marzo 2019) Impazza la polemica per lediche ha criticato Wade Robson e James Safechuck, i due uomini che hanno accusatodi molestie nel documentario "Leaving Neverland". "Erano contenti di essere lì" e quello che è presumibilmente accaduto loro "non li ha uccisi" ha detto l'attrice mettendo sul banco degli imputati i due uomini protagonisti del documentario piuttosto che il cantante. "I bisogni sessuali" di"erano i suoi bisogni sessuali, derivanti dall'infanzia che ha avuto o dal suo dna. Possiamo dire 'molestati, ma quei bambini erano contenti di essere lì". Ora sono sposati e hanno figli, quindi "quanto presumibilmente è accaduto "non li ha uccisi", ha detto. "Mi dispiace per quei bambini. La responsabilità ritengo sia dei genitori che hanno concesso loro di dormire lì". Il regista di "Leaving Neverland", Dan Reed, ha twittato ...

ilfogliettone : Le dichiarazioni choc di Barbra Streisand sul caso Michael Jackson - - AydeMavy : Le dichiarazioni choc di Barbra Streisand sul caso Michael Jackson - franceschi_info : Le dichiarazioni choc di Barbra Streisand sul caso Michael Jackson/non so se la Streisand detto queste parole,se co… -