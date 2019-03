IGT 2019 | vince Antonio Sorgentone e la lungimiranza di Mara Maionchi

Ronde van Drenthe 2019 : Nicola Bagioli è terzo - si impone Pim LIGThart : Pioggia, vento, strappi e pavé: tantissime le difficoltà da affrontare nella Ronde van Drenthe, corsa di un giorno in terra olandese di categoria 1.HC con partenza da Zuidwolde e arrivo dopo 217,6 chilometri in quel di Hoogeveen. A trionfare è stato un padrone di casa: l’olandese Pim Ligthart. Per il corridore della Direct Energie sesto successo in carriera: da segnalare che la vittoria mancava addirittura dal 2015. Fuga a due per la ...