Attentato sul bus | gip | Per Sy strage con finalità terroristiche | deve restare in

Attentato sul bus. Il gip spiega perché Sy deve rimanere in carcere : "Ha finto l'infermità" : Ousseynou Sy deve rimanere in carcere: durante l’interrogatorio ha finto maldestramente l’infermità mentale. Lo ha spiegato oggi il giudice per le indagini preliminari (gip) di Milano Tommaso Perna che ha accolto le richieste della procura confermando l’arresto dell’autista e disponendone la custodia cautelare in carcere. Sy per il magistrato è dunque sano di mente, tanto da fingere l’incapacità di intendere e ...

Vittorio Feltri : va perseguitato chi non ha vigilato sull'Attentatore dell'autobus : All'Erode senegalese che ha cercato di bruciare vivi 51 ragazzini a lui affidati su un pullman per trasportarli dalla palestra a scuola e viceversa non sarà torto un capello. D'altronde non è riuscito per imbecillità cronica a realizzare un massacro, pertanto quando sarà processato nessuno potrà pun

Attentato Nuova Zelanda - in carcere 44enne che ha condiviso sul web il video del massacro. Ha simpatie neonaziste : Ha condiviso su internet il video del massacro alla moschea di Christchurch, in Nuova Zelanda: per questo motivo un 44enne è finito in carcere, in attesa della prossima udienza, fissata ad aprile. Si chiama Philip Arps ed è proprietario di un’azienda che ha furgoni decorati con stemmi neonazisti. Dovrà rispondere di due capi d’accusa: rischia 14 anni di carcere per ognuna delle accuse. In tribunale Arps, in t-shirt e pantalone della tuta, non ha ...

Attentato Nuova Zelanda - dopo la strage una stretta sulle armi : “Riforma entro 10 giorni” : dopo la strage di Christchurch costata la vita a 50 persone il primo ministro della Nuova Zelanda ha annunciato che entro 10 giorni arriverà una riforma della legge sulla vendita delle armi. Intanto, mentre l’Isis minaccia vendetta, il killer Brenton Tarrant ha licenziato il suo avvocato e intende difendersi da solo davanti ai giudici.Continua a leggere

Attentato Nuova Zelanda - la premier : 'Leggi sulle armi cambieranno' - : Il killer di Christchurch era in possesso di una licenza e ha utilizzato cinque armi nell'attacco, compreso due semi-automatiche e due fucili da caccia. L'annuncio: "Necessario rivedere le leggi"

VIDEO Attentato MOSCHEE NUOVA ZELANDA/ Strage live Facebook : diffusione choc sul web : L'ATTENTATO alle due MOSCHEE in NUOVA ZELANDA trasmesso in diretta VIDEO su Facebook. Quando la Strage e la violenza diventano uno "show" social

La canzone di Brenton Tarrant. Prima dell'Attentato ascoltava la serba "Remove Kebab" contro i musulmani : Brenton Tarrant, in auto mentre guidava Prima del massacro nelle moschee di Christchurch, ascolta e canticchia "Remove Kebab" canzone nazionalista serba in cui Kebab è un modo per descrivere e insultare i musulmani.La canzone in alcuni passaggi parla del "risveglio degli Ustascia", fascisti croati durante la seconda guerra mondiale il cui nome deriva dal modo in cui si chiamavano gli slavi che combattevano contro i Turchi. E incita ...

Nuova Zelanda - uccise 49 persone in un Attentato anti-musulmano : Questa mattina in Nuova Zelanda, nella città di Christchurch, ha avuto luogo un attacco terroristico. Un commando di quattro persone ha sparato ripetutamente in due moschee della città, provocando al momento 49 vittime e decine di feriti. Inoltre sono stati trovati dalla Polizia nel centro della città, nei pressi del luogo dove si sarebbe dovuta svolgere una manifestazione di studenti su ambiente e clima, alcuni ordigni all'interno di alcuni ...

Attentato in Nuova Zelanda - prima della strage il manifesto "anti-immigrati e anti musulmani" : Poco prima della strage nelle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, sui social erano state pubblicate 87 pagine "anti-immigrati e anti-musulmani". Un manifesto poi bloccato dalla polizia. Il commando composto da quattro persone aveva postato sui social quella che era la loro dichiarazione di intenti."Questo è un genocidio bianco" si leggeva nelle pagine pubblicate su twitter. "Un genocidio bianco" contro la sostituzione "etnica ...

ASIA/INDIA - Attentato in Kashmir mentre cristiani - indù - musulmani marciano per la pace : ... il "Prerna Manch" , Forum per l'ispirazione, , gruppo teatrale della Vishwa Jyoti Communications, nella congregazione della INDIAn Mission Society a Varanasi, realizza drammi teatrali e spettacoli ...

Attentato nelle Filippine - bombe sull'isola di Jolo : Durante la messa domenicale nella cattedrale Nostra Signora del Monte Carmelo dell'isola di Jolo, nel Sud delle Filippine, in una zona che è considerata una roccaforte dei militanti islamici, sono esplose due bombe che hanno provocato la morte di almeno 20 persone e il ferimento di altre 81.La prima bomba è esplosa proprio dentro la chiesa, mentre la seconda è esplosa nel parcheggio, quando le forze governative stavano già cercando di ...