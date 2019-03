Al Palazzo del Ghiaccio di Milano arriva Moard | tecnica e design su due ruote

Immagini del Duce su Palazzo Venezia : Immagini del fascismo, proiettate su piazza Venezia in occasione del centenario della fondazione dei Fasci di combattimento. L'iniziativa, clamorosamente messa a segno nel cuore di una Roma, blindata ...

Congresso delle famiglie a Verona - l'appello di 200 accademici contro il patrocinio di Palazzo Chigi. E gli organizzatori si arrendono : Mentre continua tra gli alleati di governo lo s contro sul Congresso delle famiglie a Verona , in programma dal 29 al 31 marzo e di chiaro stampo anti-abortista e anti-Lgbt, un gruppo di 240 accademici ...

Congresso delle Famiglie - Conte : "Il patrocinio di Palazzo Chigi non è opportuno" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è finalmente espresso sul patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sarebbe stato concesso al Congresso Mondiale delle Famiglie che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo prossimi. Quell'appoggio così plateale ad un evento neanche troppo velatamente omofobo, dichiaratamente anti-abortista e con una posizione piuttosto dubbia sui diritti delle donne, aveva sollevato non poche ...

Congresso delle famiglie - Conte : "Via il patrocinio di Palazzo Chigi" | Fontana : resta quello della Famiglia : Il premier: "Questo governo tutela la Famiglia senza compromettere il riconoscimento giuridico e la legittimazione delle unioni civili"

Il Palazzo del Palladio ospiterà Ein Prosit 2019 : La rivelazione è stata fatta oggi dal sindaco Pietro Fontanini in occasione della presentazione del nuovo corso di laurea dell'ateneo in Scienza e Cultura del Cibo. Location confermata dal direttore ...

Domenica 24 marzo a Palazzo Paolo V la presentazione del libro di Antimo Cesaro "Breve trattato sul lecchino" : Autore di numerosi saggi sul pensiero politico e la filosofia delle scienze sociali, tra le sue ultime pubblicazioni i lavori monografici Lingua gladio et pecunia , 2011,, La politica come scienza , ...

L'Ambasciatore Balboni Acqua e la Contessa Olimpia Leopardi all'inaugurazione della Mostra sul Bicentenario dell'Infinito a Palazzo Reale. : ... dalla Scienza Nuova, allo Zibaldone di pensieri, alle Operette Morali, dalla Primavera, allo Stratone da Lampsaco, con un posto di rilievo per l 'lnfinito nella sua prima versione del 1819 che ...

Siracusa. Quota 100 a Palazzo Vermexio - l'interrogazione del Consigliere Bonafede : Misura economica che se da un lato nel mondo del lavoro lascerebbe spazio a fasce di popolazione più giovane, dall'altro suscita dubbi e perplessità soprattutto se ad andare in pensione in anticipo ...

Sblocca cantieri - al vertice di Palazzo Chigi spunta anche il condono edilizio della Lega. Muro del M5s : La Lega vorrebbe una sorta di condono edilizio per sanare le irregolarità dei vecchi edifici, ma il Movimento 5 stelle fa Muro. Ci sarebbe anche questo all’interno del cosiddetto decreto legge Sblocca cantieri, al centro di un vertice in corso a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte. In attesa dell’approdo mercoledì sul tavolo del Consiglio dei ministri, rischia di diventare nuovo terreno di scontro tra Lega e M5S. Secondo le agenzia ...