XI JINPING IN ITALIA Pagheremo il grande errore di Conte sul memorandum

Il programma della visita di Xi JINPING in Italia : Xi Jinping e Peng Liyuan arrivano a Roma (foto: Vincenzo Livieri – LaPresse) Se vivete a Roma, vi sarete sicuramente accorti che la città è blindata. Alcune vie sono state chiuse, all’aeroporto ci sono più agenti della sicurezza del solito, ai Parioli il traffico procede a rilento, qualcuno nota addirittura meno rifiuti per le strade della città rispetto al solito. Non è un caso, ma un benvenuto a Xi Jinping. Il presidente cinese è ...

Xi JINPING in Italia - perchè il porto di Trieste è così strategico per Pechino : L'arrivo in Italia del presidente cinese Xi Jinping, che si prepara a firmare il memorandum of understanding con lo Stato Italiano, apre la strada a diversi, e più specifici, accordi tra i due Paesi, che comprendono anche le intese tra China communications construction company (Cccc), braccio operativo del Governo cinese sulle infrastrutture, e due dei principali porti Italiani: Genova e Trieste...

Xi JINPING in Italia - Mattarella : «Le tecnologie non siano usate per il predominio» : Mentre inizia la visita di Xi Jinping in Italia, il presidente della Repubblica parla di “amicizia solida”, e avvisa: “L’intensificazione dei nostri rapporti economici deve passare attraverso la creazione di un contesto quanto più aperto e trasparente possibile”

Xi JINPING in Italia - Mattarella : 'Gli investimenti servono - ma...' : Se il presidente Mattarella riconosce l'importanza economica di partnership rafforzate con l'economia cinese e quella Italiana, è però innegabile che abbia posto dei confini precisi entro cui questo ...

Così l'Italia stende il tappeto rosso per Xi JINPING : Italia-Cina: il governo stende il tappeto rosso per Xi Jinping Londra, 21 mar - (Agenzia Nova) - l'Italia sta pericolosamente sfidando sia gli Stati Uniti che l'Unione Europea, entrambi contrari per ragioni geopolitiche ed economiche alla "Belt and Road Initiative" (BRI) della Cina, una sorta di mod

Xi JINPING in Italia - 3 speranze e 3 timori per la visita del presidente cinese : L’interesse si focalizza soprattutto sulla firma di un Memorandum of Understanding (MoU) sulla Belt and Road Initiative (Bri). Ma si parlerà di molti temi...

Xi JINPING in Italia : il presidente della Cina porta nuovi Zhang Jindong o nuovi Yonghong Li? : La visita di Xi Jinping farà da apripista anche ad altri investitori cinesi nel mondo del calcio Italiano?

Nuova Via della Seta - la visita di Xi JINPING in Italia porta speranze e timori : L’interesse si focalizza soprattutto sulla firma di un Memorandum of Understanding (MoU) sulla Belt and Road Initiative (Bri). Ma si parlerà di molti temi...