Nba | nella notte vincono Golden State e Denver | l' inseguimento continua

(Di venerdì 22 marzo 2019) In campo Warriors e NuggetsNba del 22 marzo, entrambe giocavano per la corsa al primo posto. I campioni in carica, in un match non semplice contro gli Indiana Pacers, hanno centrato l'obiettivo portandosi a 49 vittorie, mentreha trovato a Washington la sua quarantottesima vittoria. Ora, siachesono a 22 sconfitte, resta dunque uno scarto minimocontesa per il primo postoWestern Conference. Nel match di oggi, percentuali poco brillanti per Indiana, mentre, molto più in serata, chiude intorno al 50% e distribuisce tiri e punti meglio del solito: in doppia cifra Durant, Curry, Thomspon, Green e anche il rientrante DeMarcus Cousins. 9 minuti sul parquet per Andrew Bogut, tornato dall'Australia pochi giorni fa in vista della post-season: tiro ancora da migliorare, ma 7 rimbalzi in 9 minuti sono esattamente quello che coach ...

