Leo Gassmann Cosa sarà di noi | testo e video nuovo singolo

(Di venerdì 22 marzo 2019) Leoha rilasciato ildal titolodi noi in rotazione radiofonica, streaming e con ilufficiale online da venerdì 22 marzo 2019. Ecco di seguitoLeodi noi:Leodi noi:Vivere sospesi in alto su nel cielo guardare quelle stelle e sfiorarle col pensiero e pensare che un folle mi aveva avvisato che le stelle se le guardi ti proteggon da lontanoAllora ti confidi al chiaro di luna mentre il mondo dorme e di te non hai paura se l’amore che hai dato non ti è mai ritornato tu gridalo alle stelle e tiriconsegnato e dimmidi noi quando arriverà il vento che ci porterà via levandoci il momento e dimmidi noi quando balleremo sotto un cielo di stelle sopra un letto di sognidi noi quando a terra torneremo quando ...

