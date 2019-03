La Cina fa paura - ora la Ue accelera sul golden power : Il presidente cinese Xi Jinping arriva in Europa (prima in Italia e poi in Francia) e l'Unione europea corre ai ripari. Decide di proteggere il suo mercato interno avviando modifiche senza precedenti alla sua tradizionale politica di concorrenza, alle regole sull'antitrust e sugli appalti...

Via della seta - Berlusconi : Cina fa paura : "E' uno Stato comunista, totalitario, che non mira solo a una supremazia economica, ma anche a un'egemonia politica.E' il contrario della nostra democrazia occidentale", insiste. "L'occidenteha detto ...

Via della seta - Berlusconi : Cina fa paura : 17.43 "La Cina dovrebbe fare paura a tutti". Così il leader di FI, Berlusconi in Basilicata per un tour elettorale. "E' uno Stato comunista, totalitario, che non mira solo a una supremazia economica, ma anche a un'egemonia politica.E' il contrario della nostra democrazia occidentale", insiste. "L'occidente- ha detto ancora l'ex premierdeve mettersi insieme per sostenere i valori della democrazia, del libero mercato, il diritto di libertà ...

Paura in provincia di Catanzaro - incendio divampa nelle viCinanze del centro abitato : Nella giornata di ieri, venerdì 1 marzo, ci sono stati attimi di grande Paura per gli abitanti dei Comuni di Gimigliano e Pentone nella provincia catanzarese, a causa di un incendio di grandi dimensioni sviluppatosi nelle vicinanze dei due centri abitati. L'incendio, dopo ore, è stato domato grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ma anche grazie all'aiuto delle persone residenti nei due paesini. La cronaca degli istanti di ...

Cadono calCinacci vicino alla scuola - paura e disagi ai Colli Aminei : Caduta calcinacci in viale Colli Aminei, all'altezza della scuola 'Mameli Zuppetta'. Attimi di paura, questa mattina poco dopo le 9, per la caduta di diversi calcinacci dal palazzo situato proprio di ...

Diciottenne americano contro i suoi genitori no-vax : "Voglio vacCinarmi - ho paura per i miei fratelli più piccoli" : La polemica sui no-vax rimane costantemente accesa e questa volta a far discutere è una storia che arriva dagli Stati Uniti. Ethan Lindenberger, 18enne dell'Ohio, ha mostrato rigetto nei confronti delle posizioni anti-vaccinazione dei suoi genitori, tanto da arrivare a mettere in piedi una sorta di protesta su Reddit, piattaforma di social news e dibattiti online. La notizia è stata riportata, tra le varie testate, da CBS ...