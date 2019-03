È incinta! Sossio e Ursula presto genitori | l’annuncio a Uomini e Donne

caffeinamagazine

(Di venerdì 22 marzo 2019) Insieme al fidanzatoAruta è stata una delle protagoniste di questa stagione diversione over, parliamo diBennardo. La bella pugliese nonostante le difficoltà iniziali ad accettare il riavvicinamento con il compagno, ora può dirsi felice. I due, infatti, convivono ma soprattutto è di poche ore fa la notizia cheè incinta e che quindii due protagonisti didiventerannoDopo essersi conosciuti all’interno del Trono Over di, i due hanno deciso di darsi un’opportunità lontani dalle telecamere del dating show, iniziando una conoscenza seria al di fuori del programma. Tuttavia le cose non sono state semplici per la coppia, e dopo un lungo tira e molla il calciatore ha finalmente dichiarato i suoi sentimenti alla sua donna, e finalmente le cose hanno iniziato a migliorare. ( dopo la ...

