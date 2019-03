ansa

(Di venerdì 22 marzo 2019) MILANO, 22 MAR - Undi 24 anni è stato arrestato dai carabinieri di Rozzano, Milano, dopo essere stato colpito e bloccato da un exdilettante che lavora come dipendente della ...

SettenewsWeb : Non avrebbe certo immaginato di uscirne malmenato e quindi arrestato, l’uomo che stamattina ha cercato di rubare pr… - SettenewsWeb : Rapina in gioielleria: il ladro picchiato da un commesso ex pugile che lo fa arrestare - AnsaLombardia : Commesso ex pugile mette ko rapinatore - Lombardia -