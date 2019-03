Atletica – Daisy Osakue in Texas a caccia di conferme nel disco

sportfair

(Di venerdì 22 marzo 2019)Osakye cercanelin: l’azzurra torna in pedana negli Stati Uniti Torna in pedananegli Stati Uniti. A una settimana dal promettente 60,04 nelrealizzato ad Abilene, in, prestazione che l’ha fatta diventare la seconda azzurra di sempre nella specialità alle spalle della primatista italiana Agnese Maffeis, la 23enne torinese sarà di nuovo in azione domani, sabato 23 marzo, alla Cactus Cup di Kingsville () per un doppio impegno: prima nel(alle 20 ora italiana) e subito dopo nel peso (alle 21.30 italiane). La lanciatrice delle Fiamme Gialle, quinta agli Europei di Berlino lo scorso anno nel, studentessa di criminologia alla Angelo State University, prova a confermare quanto di buono visto nel debutto stagionale all’aperto, coinciso con il primo atterraggio oltre i sessanta metri in carriera e un progresso di ...

