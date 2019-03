Sisma Centro Italia | scoperto “effetto a cascata” dei terremoti precedenti sui successivi

A due anni dal Sisma del Centro Italia si riparte con Resiliamoci e 1500 bambini : A due anni e mezzo dal sisma del Centro Italia la ricostruzione non è ancora partita. Le macerie sono a terra, e le Sae, le soluzioni abitative in emergenza, le cosiddette "casette", mostrano già limiti strutturali gravi, fra deperibilità e infiltrazioni.In questo orizzonte, bambini e minorenni sfollati, o che abitano nell'area e risentono dei problemi, vivono uno stato di difficoltà e stress particolarmente acuto. Il ...

Terremoto Roma : individuata la faglia che ruppe il Colosseo - è la stessa del Sisma in Centro Italia : Era il 443 d.C. quando un fortissimo Terremoto colpì Roma e danneggio gravemente il Colosseo che da allora presenta una parte delle arcate esterne crollate: un nuovo studio ha adesso individuato la faglia che attivò la catastrofe. Si tratta del sistema di faglie del Monte Vettore, divenuto tristemente noto a tutti nel 2016 durante i forti terremoti in Centro Italia . Le origini di quella scossa, che ha dato all’anfiteatro Flavio la classica ...

Rinascita post-Sisma - Cisl : "Lo scandalo delle banche locali che non tornano in centro" : L'Aquila - “A dieci anni del sisma ci sono banche che si definiscono locali, a servizio del territorio, ma che ancora non riaprono una sede in centro storico, dove erano presenti prima del 2009. Istituti di credito che hanno lavorato, e bene, con i soldi della ricostruzione, con migliaia e migliaia di conti degli aquilani su cui sono transitati i fondi per la ristrutturazione delle abitazioni inagibili. Cosa stanno dando, in cambio, queste ...