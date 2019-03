Ouesseynou Sy | l’autista attentatore | «L’ho fatto per dare un segnale all’Africa»

corriere

(Di giovedì 21 marzo 2019) Il 47enne senegalese è stato portato nella notte nel carcere di San Vittore a Milano, dove è alloggiato nel reparto protetti, e ha parlato con lo psicologo: «Spero che in Europa vinca la destra, perché gli africani restino in Africa e così non ci siano morti in mare». Il difensore chiederà la perizia psichiatrica

