Facebook | milioni di password visibili allo staff in semplici file di testo

Cambiate subito la password di Facebook - oltre 600 milioni esposte perché salvate in chiaro : Facebook conferma, con un post sul proprio blog, di aver registrato le password di centinaia di milioni di utenti in chiaro, senza alcuna protezione. L'articolo Cambiate subito la password di Facebook, oltre 600 milioni esposte perché salvate in chiaro proviene da TuttoAndroid.

Facebook cancella milioni di copie del video di Christchurch - si pensa a una legge per regolamentare le dirette streaming : Arginare la visibilità del video in live streaming della strage di Christchurch è un’impresa che sta mettendo a dura prova Facebook, oltre che il tradizionale metodo di gestione dei contenuti in streaming da parte delle aziende hi-tech. Il social network ha fatto il punto della situazione: il video è stato visto in tempo reale meno di 200 volte. “Nessun utente ha segnalato il video durante la trasmissione in diretta. Includendo le ...

Facebook e Instagram down : utenti allarmati/ Telegram guadagna 3 milioni di iscritti : Facebook e Instagram down, situazione risolta ma gli utenti hanno vissuto ore di ansia ieri. Intanto Telegram ha guadagnato tre milioni di iscritti

Salvini - è boom sui social puntando tutto sulle emozioni : 3 - 5 milioni di like su Facebook : La utilizza per commentare fatti di cronaca, per pubblicizzare appuntamenti elettorali. Nonché per rilanciare interviste. Senza rinunciare a dare spazio a incursioni nella sua vita privata. Grazie al ...

Facebook : nell’ultimo anno 15milioni di utenti hanno abbandonato il social : Una ricerca di Edison Research ha reso noto che, negli Stati Uniti, Facebook ha perso 15 milioni di utenti rispetto al 2017. Le perdite più pesanti sono quelle che riguardano i più giovani: il 79% degli utenti tra i 12 e i 34 anni lo utilizzavano nel 2017, mentre oggi lo fa il 62%. I fedelissimi rimangono quelli della fascia dei 35-54 anni, la più affezionata, con il 69% del totale. In crescita anche gli over 55 (dal 49 al 53%). “Quindici ...

Le Storie di Instagram usate ogni giorno da 500 milioni di persone e l’ecosistema di Facebook vola : Il team di Facebook ha reso noto che la metà del miliardo di utenti di Instagram usa quotidianamente le Storie. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Le Storie di Instagram usate ogni giorno da 500 milioni di persone e l’ecosistema di Facebook vola proviene da TuttoAndroid.

La Champions su Facebook va : 8 - 8 milioni di spettatori in America Latina : La massima competizione europea per club ha fatto registrare risultati positivi. PSG-Liverpool l'incontro più seguito dagli spettatori. L'articolo La Champions su Facebook va: 8,8 milioni di spettatori in America Latina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.