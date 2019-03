Eva Green | musa dark di Tim Burton

Luke Perry - Brian Austin Green rivela : “Gli ho mandato un sms dopo la sua morte - anche se sapevo che non potEva rispondermi” : “Luke Perry era una persona speciale, sono ancora in lutto per lui, c’è una parte di me che continua a non credere che io stia parlando di lui al passato. dopo la sua morte gli ho inviato un messaggio, sapendo che ovviamente non mi poteva rispondere, ma con la speranza che lui volesse scrivermi, o che fosse là fuori, da qualche parte”. Brian Austin Green, il David Silver di Beverly Hills 90210, ha deciso di rompere il silenzio ...

James Bond non può essere una donna - parola di Eva Green : parola di una ex Bond Girl. Eva Green si è infatti dichiarata contraria all'ipotesi che in futuro 007 possa essere interpretata da un'attrice. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair in occasione della promozione del suo nuovo film Dumbo di Tim Burton, l'attrice francese ha detto: "Sono dalla parte delle donne, ma penso davvero che James Bond dovrebbe rimanere un uomo. Non ha senso per lui essere una donna. Le donne possono interpretare ...

E’ morta “Vita” : la cagnolina simbolo di Green Hill - l’allEvamento per la vivisezione : E’ morta Vita, la femmina di beagle portata via nel 2012 con un blitz di animalisti dall’allevamento Green Hill di Montichiari (Brescia), dove i cani venivano allevati per la vivisezione. La foto di Vita, all’epoca una cucciola, che veniva portata sopra il filo spinato dalle mani degli attivisti il 28 aprile, era diventata il simbolo della protesta contro Green Hill. Lo ha reso noto la ong animalista Leal con un post su ...

Morto Vita - il cane simbolo della lotta contro l'allEvamento di Green Hill : ... e passa tra le mani degli animalisti che mani il 28 aprile del 2012 la liberarono insieme ad altri esemplari, ha fatto il giro del mondo. La liberazione dei cani, in pieno giorno , durante lo ...

CarnEvale Viareggio - Greenpeace sfila con la balena morente : Viareggio, 25 feb., askanews, - Greenpeace ha partecipato domenica al Carnevale di Viareggio portando lo slogan "Il mare non è usa e getta". Presenti una quarantina di volontari dell organizzazione ...

CarnEvale di Viareggio : Greenpeace sfila davanti alla balena soffocata dalla plastica [GALLERY] : 1/6 Credit: Francesco Alesi ...

A CarnEvale ogni scherzo vale - purché sia green! Ecco i consigli per vivere in modo sostenibile il periodo più allegro dell’anno : Siamo ormai nel vivo del Carnevale! Le settimane più colorate e allegro dell’anno, in cui grandi e bambini si divertono tra scherzi, coriandoli e dolci tipici. Molte città organizzano celebrazioni in grande stile, con carri allegorici e maschere al seguito, cantando e ballando festosi. E l’ambiente cosa pensa di questa festa? Spesso il Carnevale lascia le strade piene di sporcizia, coriandoli, stelle filanti, trombette e ogni genere di rifiuto ...

Rapporto Greenpeace : allEvamenti sempre più intensivi foraggiati dai fondi PAC : “Almeno il 70% della superficie agricola dell’Unione Europea (coltivazioni, seminativi, prati per foraggio e pascoli) è destinata all’alimentazione del bestiame. Escludendo dal calcolo i pascoli, oltre il 63 per cento delle terre coltivabili viene utilizzato per produrre mangime per gli animali invece che cibo per le persone“: questi i risultati del nuovo Rapporto di Greenpeace “Soldi pubblici ‘in pasto’ agli allevamenti ...