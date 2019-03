Brasile | arrestato l’ex presidente Michel Temer | “Corruzione e riciclaggio”

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2019) Corruzione, riciclaggio e appartenenza ad organizzazione criminale. Con queste accusebrasilianoè statoa San Paolo e sarà trasferito a Rio de Janeiro, dove deve presentarsi davanti alla magistratura. L’operazione è stata condotta dalla polizia federale nell’ambito di “Lava Jato“, l’inchiesta sulla Tangentopoli brasiliana basata sui fondi neri Petrobras per la quale è stato condannato a 12 anniLuiz Inacio Lula da Silva.L’ordine d’arresto è stato emesso dal giudice Marcelo Bretas , del 7° Tribunale penale federale di Río de Janeiro, sulla base di testimonianze contro di lui, tra le quali la principale è quella l’imprenditore – ed ex operativo del suo partito del Movimento democratico brasiliano – Lucio Funaro, coinvolto nel giro di mazzette. In tutto sono otto i mandati di arresto preventivo ...

