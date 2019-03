Tin Star 3 ci sarà e regalerà al pubblico una risposta alla sparatoria e al cliffhanger

PatTinaggio artistico - Mondiali 2019 : programma e orari 21 marzo. Le startlist e gli italiani in gara. Come vedere le gare in tv : Si preannuncia una seconda giornata di competizioni caldissima alla Super Arena di Saitama, teatro questa settimana dei Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico. A partire dalle ore 2:30 italiane (fino alle 6:08) verranno infatti assegnate le prime medaglie, quelle della specialità delle coppie di artistico, in cui si sfideranno Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov (attualmente al comando con 81.21), Wenjing Sui-Cong Han (secondi con 79.24) e ...

Costarainera : anche il 'Parco del benessere' si Tinge di rosso per dire no alla violenza contro le donne : "Vogliamo che anche questo luogo, nato perchè le persone possano incontrarsi, passeggiare, rilassarsi, confrontarsi, fare sport e stare bene dia un messaggio importante su come non bisogna tollerare ...

Come funziona AuTing - la startup che ti fa guadagnare quando non usi l’auto : Coppia in auto (Roman Esenzolov/EyeEm/Getty Images) Car sharing peer to peer. È la definizione di Auting, piattaforma italiana che consente la condivisione di auto tra privati. Online dal 2017, conta già su una community di oltre 5.500 utenti registrati. La sfida imprenditoriale è made in Bologna. Là lavorano i fondatori, Matteo Menarini e Lorenzo Osti, entrambi con esperienza in marketing digitale. “Guardavamo le auto parcheggiate fuori dalla ...

VOLONTARI ANTinCENDIO/ Salvare un bosco rende più felici che manifestare per il clima : Sul web impazza una foto che ritrae due VOLONTARI ANTINCENDIO supini su un prato, spossati, dopo aver domato le fiamme a Givoletto

Biathlon - la Wierer Tinge i mondiali di azzurro : oro nella Mass Start : Alla finanziera altoatesina sono giunte pochi minuti dopo la fine della gara le congratulazioni del sottosegretario alla presidenza del consiglio, Giancarlo Giorgetti, del ministro dell'Economia e ...

Mondiali di biathlon – Windisch su di giri dopo l’oro nella mass start : “comincio a credere al desTino” : Le prime parole di Dominik Windisch dopo l’oro nella mass start ai Mondiali di biathlon 2019 “Sensazione fantastica, sono contento per la Nazione soprattutto perché ha vinto anche Dorothea e lei lo ha meritato perché ha fatto bene durante tutta la stagione. Questo Mondiale è non era andato comunque male per l’Italia, perché erano arrivate già tre medaglie e potevamo tornare a casa contenti, ma ovviamente finire così è ...

Biathlon - la Wierer Tinge i mondiali di azzurro : oro nella Mass Start : Dorothea Wierer ha conquistato la medaglia d'oro nella Mass Start di Biathlon, ai mondiali in corso a Ostersund. L'azzurra ha preceduto la russa Yurlova di 5' e la tedesca Herrmann di 15'. 'Fantastica ...

Tin Star 3 ci sarà? La famiglia Worth è in frantumi ma non la particolarità di questa serie : Tin Star 3 ci sarà? Il pubblico spera di sì a poche ore dal finale della seconda stagione che andrà in onda proprio oggi, 15 marzo, su Sky Atlantic. Il patto tra Tim Roth e gli spettatori della serie è senza esclusione di colpi e si districa benissimo in un labirinto di bugie e personalità fragili tanto da riuscire a regalare alla serie la giusta suspence senza bisogno di alta tensione continua. Il crime drama che sembra un perfetto mix tra ...

Tiro a segno - Europei 10 metri Osijek 2019 : l’Italia cerca di conquistare il trono conTinentale - ma il field è di primo livello : Saranno 10 gli italiani in gara ai prossimi Europei 10 metri nella categoria senior in programma ad Osijek, in Croazia, dal 16 al 25 marzo: queste le scelte del DT della squadra senior Valentina Turisini. Da sottolineare che non ci saranno in palio carte olimpiche, in quanto sarà la prossima rassegna continentale da 10 metri, in programma a Wroclaw, in Polonia, dal 23 febbraio al 3 marzo 2020 ad assegnare due pass per ciascuna specialità ...

Wanda Nara : “Nessuno può farmi stare zitta. ConTinuerò a dire le cose che penso” : Wanda Nara è tra i vincitori del premio Socrate, scelti dal giornalista Cesare Lanza. E con l’occasione approfitta per dire quello che pensa, come d’altronde è abituata a fare: “Nessuno può farmi stare zitta“. La procuratrice e moglie di Mauro Icardi aggiunge: “Il mondo del calcio è molto difficile per una donna ma Continuerò a dire le cose che penso, poi si possono condividere o meno. Perché altri procuratori nel ...

La popstar JusTin Bieber lotta contro la depressione e chiede ai fan : 'Pregate per me' : Il cantante canadese, idolo di milioni di fan, sta affrontando un periodo difficile. La notizia del suo stato di salute era già stata diffusa nei mesi scorsi, ma questa volta è stata la stessa popstar a confermarlo attraverso i social. È successo sabato sera quando l’artista 25enne ha pubblicato su Instagram una foto del 2016, dove indossava una maglietta del compianto rapper Tupac Shakur e mentre abbracciava e pregava insieme a Kanye West, Sean ...

Speed skaTing - Finali Coppa del Mondo Salt Lake City 2019 : Francesca Lollobrigida quarta nella mass start e terza in classifica : Nelle Finali di Coppa del Mondo di Speed skating, appena terminate a Salt Lake City, negli USA, oggi c’era grande attesa per le mass start, in particolare per quella femminile: Francesca Lollobrigida purtroppo non riesce a conquistare la Coppa nonostante fosse in testa alla classifica alla vigilia della gara odierna. nella prova maschile Andrea Giovannini è decimo in graduatoria. nella mass start femminile Francesca Lollobrigida chiude ...

