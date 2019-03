Sequestro bus con bambini | la Garante per l' Infanzia | Verificare precedenti penali

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 marzo 2019) "Quando si affidano tantia una persona è necessario valutarne rigorosamente i requisiti. Mi riferisco al certificato penale e a quello dei carichi pendenti ma anche alla verifica delle condizioni personali e psicologiche di chi si trova a lavorare con i minori. Questo spesso non succede e, sembra, non sia accaduto oggi". A poche ore dalla tragedia sfiorata nel Milanese - dove un autista, sostenendo di voler vendicare i migranti morti nel Mediterraneo, ha sequestrato e minacciato 51 allievi delle scuole medie, che sono riusciti a scappare prima che il mezzo fosse dato alle fiamme - Filomena Albano,Nazionale per l'e l'adolescenza commenta l'accaduto. Nessun giudizio sull'autore del gesto, nessuna valutazione del singolo caso. Allapreme sottolineare che ivanno tutelati, e che perché questa tutela sia efficace è necessario ...

Agenzia_Ansa : Fermato l'uomo che ha dirottato il bus con 51 ragazzini a bordo. I reati al momento ipotizzati nei suoi confronti s… - tg2rai : #UltimOra, #Milano, autista appicca fuoco al bus: nessun ferito, 14 in ospedale. 12 ragazzini e 2 adulti portati in… - SkyTG24 : #UltimOra #Bus in fiamme a #Milano, carabinieri: autista non era armato e non ha legato i ragazzini, è indagato per… -