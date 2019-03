NBA | James Harden ' ubriaca' Kent Bazemore | e lui sui social

James Harden nella storia : è il primo a segnare almeno 30 punti nella stessa stagione contro tutte le squadre NBA : James Harden continua a macinare punti e record, adesso però i suoi Houston Rockets puntano all’obiettivo più alto: il titolo NBA James Harden piazza un altro record in una stagione a dir poco pazzesca. La guardia degli Houston Rockets è infatti il primo cestista capace di segnare almeno 30 punti contro tutte le squadre NBA nella stessa stagione, questo dopo il bottino di questa notte contro Atlanta, nella vittoria della sua Houston. ...

NBA – LeBron James da record… negativo : l’ultimo quarto contro i Knicks è il peggiore della carriera! : Il quarto quarto giocato contro i Knicks è stato il peggiore della carriera di LeBron James: la stella dei Lakers ha sbagliato 11 tiri, come mai successo in 16 anni di carriera La stagione dei Lakers è ormai naufragata insieme alle possibilità che la franchigia giallo-viola giochi i Playoff. Nell’ultimo turno giocato contro i Knicks è arrivata la 39ª sconfitta stagionale nella quale, nonostante i 33 punti siglati, anche LeBron James ha ...

NBA – Clyde Frazier critica pesantemente LeBron James : “dal suo atteggiamento sembra che non gli interessi nulla” : Durante la partita fra Knicks e Lakers, il commentatore di New York critica pesantemente LeBron James e il suo atteggiamento, definendolo non adatto al ruolo da leader dei Lakers Nell’ultimo turno di NBA, i Los Angeles Lakers sono andati incontro all’ennesima sconfitta della loro stagione, la 39ª in 70 partite. I giallo-viola sono stati battuti dai Knicks, ultimi ad Est con solo 14 vittorie in stagione, ko indice di quanto la franchigia ...

NBA – Proprietari e gm della lega ne sono sicuri : “LeBron James? In fase calante - vale solo una 1ª scelta” : Due Proprietari di franchigie NBA ed un gm hanno speso parole dure nei confronti di LeBron James: il numero 23 dei Lakers non sarebbe più un giocatore per il quale fare follie Essere il miglior giocatore al mondo porta con sé tanti vantaggi ma, ovviamente, anche diversi oneri dei quali anche LeBron James farebbe volentieri a meno. Uno di essi è dover accettare tutte le critiche che arrivano, dure e puntuali, dopo ogni sconfitta o ...

NBA – LeBron James e quella frase sibillina a Kawhi Leonard : “restiamo in contatto” [VIDEO] : LeBron James ha già iniziato la sua opera di recruiting in vista dell’estate? Il numero 23 dei Lakers chiede a Kawhi Leonard di ‘restare in contatto’ dopo la sfida contro i Raptors Nei giorni scorsi, preso atto di una classifica che lascia poche speranze e soprattutto di un roster che fra malumori e infortuni ha già staccato la spina da un pezzo, anche LeBron James si è arreso all’idea di non giocare i Playoff in questa stagione. La stella ...

NBA – Draymond Green cambia agente : il nuovo manager è Rich Paul - lo stesso di LeBron James : Draymond Green cambia agente affidandosi a Rich Paul di Klutch Sports, lo stesso agente, fra gli altri, di LeBron James Draymond Green nel prossimo futuro si troverà di fronte ad una delle scelte più importanti, se non la più importante, della sua carriera. A fine stagione 2019-2020, il suo contratto con i Golden State Warriors giungerà al termine e ‘D-Money’ vorrà battere cassa per ottenere quello che probabilmente sarà l’ultimo grande ...

NBA – I Lakers hanno pensato di cedere LeBron James a febbraio? Clamoroso retroscena firmato Jeanie Buss : I Los Angeles Lakers avrebbero preso in considerazione l’ipotesi di cedere LeBron James prima della trade deadline: Jeanies Buss sarebbe stata infastidita da alcuni comportamenti dell’agente del n°23 Nei giorni scorsi, Jeff Van Gundy aveva lanciato una forte provocazione: i Lakers farebbero bene a prendere in considerazione l’ipotesi di cedere LeBron James per rifondare. Scenario che sembra impossibile: cedere il miglior ...

NBA – La promessa di LeBron James : “quest’anno è difficile - ma tornerò ai Playoff!” : LeBron James accetta l’impossibilità di giocare i Playoff con i Lakers in questa stagione, ma fa una promessa: in futuro il numero 23 raggiungerà ancora la postseason La stagione attuale dei Los Angeles Lakers non è andata secondo i piani. Si è arreso all’evidenza anche LeBron James che in passato aveva dato seguito alla teoria secondo la quale, fin quando non ci fosse stata la certezza matematica, i Lakers avrebbero potuto ...

NBA - LeBron James batte i Bulls e non abbandona le speranze playoff : Era dal 18 dicembre che non segnava così tanto, ma questa volta nonostante il risultato recuperato per i capelli, resta sempre molto poco da festeggiare a LeBron James. Quella in dirittura d'arrivo ha ...

NBA – Irving in empatia con LeBron James : “lo capisco - non giocare i Playoff brutto colpo per lui” : Kyrie Irving commenta il momento difficile dell’amico ed ex compagno LeBron James: grande empatia nelle parole della stella dei Celtics Compagni nella stagione del titolo con i Cavs, avversari nella notte con le maglie di Lakers e Celtics: la sfida fra LeBron James e Kyrie Irving va oltre il semplice risultato. Anche perché i Celtics sono abbastanza sicuri di raggiunge i Playoff, devono solo pensare agli accoppiamenti del primo ...

NBA – Van Gundy spiazza tutti : “Lakers da rifondare - pensassero ad una trade per LeBron James” : L’ex coach NBA Jeff Van Gundy ha commentato l’attuale situazione dei Lakers: i giallo-viola sono da rifondare, anche a costo di sacrificare LeBron James La stagione dei Los Angeles Lakers è da considerarsi fallimentare. I giallo-viola non raggiungeranno i Playoff, obiettivo minimo della stagione, nonostante la presenza in squadra di LeBron James, all’unanimità il miglior giocatore della lega. Un mix di inesperienza e ...

NBA – Che schiaffo ai Lakers! Kawhi Leonard non sarebbe interessato a giocare con LeBron James : Rumor clamoroso in vista della free agency estiva: Kawhi Leonard non sarebbe interessato a giocare con LeBron James. Tramonta l’ipotesi Lakers? La free agency 2019 si appresta ad essere più calda che mai. Tanti i talenti che a fine anno saranno senza contratto, fra i quali spicca Kawhi Leonard. Scambiato dagli Spurs ai Raptors, con ancora un anno di contratto, ‘Kawow’ è risultato essere ancora decisivo, nonostante la ...

NBA - New York Knicks : James Dolan contestato - caccia il tifoso dal Madison Square Garden : ... catturato dalle telecamere dei tanti smartphone sempre accesi e pronti a cogliere ogni dettaglio nell'arena più famosa del mondo della pallacanestro. Dolan stava uscendo dal campo, nel finale di un ...

NBA : Kyrie Irving batte LeBron James - i Lakers colano sempre più a picco a Ovest : Los Angeles Lakers-Boston Celtics 107-120 Ne perdono un'altra i Lakers, ma ormai davvero sembra non fare più notizia. Per i gialloviola contro Boston arriva il quinto ko consecutivo, il settimo nelle ...