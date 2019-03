Indagine sulla Mare Jonio - il giorno degli interrogatori : A Lampedusa saranno sentiti il comandante Marrone, il capomissione Casarini, l'armatore Caccia e l'equipaggio. I magistrati verificherranno anche sulla legittimità dell'operato del Viminale

L'Indagine sulla morte di Ilaria Alpi rischia di essere archiviata : Sarà il gip Andrea Fanelli, in una camera di consiglio da fissare prima della pausa estiva, a decidere se accogliere o no la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura di Roma delL'indagine sull'omicidio della giornalista Ilaria Alpi e dell'operatore tv Miran Hrovatin, assassinati a Mogadiscio il 20 marzo di 25 anni fa. Il procuratore Giuseppe Pignatone e il pm Elisabetta Ceniccola (nel frattempo passata in Cassazione), la cui prima ...

Indagine sulla farina nostrana : ecco quali sono le marche più adatte agli impasti e le meno contaminate da pesticidi : La rivista Il Salvagente, edita da Matteo Fago e diretta da Riccardo Quintili, sarà in edicola con il nuovo numero di marzo con un’Indagine sulle farine nostrane e la presenza al loro interno di pesticidi e micotossine. “La passione degli italiani per gli sfarinati rimane un dato immutabile negli anni, non a caso se ne producono stabilmente 4 milioni di tonnellate di cui oltre la metà (2,5 milioni) viene impiegata nella produzione del ...

F1 - l’Indagine delle autorità australiane sulla Ferrari prosegue : il marchio Mission Winnow passa al contrattacco : Il brand che sponsorizza il team di Maranello ha replicato con forza alle accuse delle autorità australiane, chiarendo alcuni importanti punti La querelle tra le autorità australiane e la Ferrari continua, sotto la lente di ingrandimento è finito il brand Mission Winnow, che dalla scorsa stagione sponsorizza il team del Cavallino. photo4/Lapresse Considerando che in Australia sono rigidissime le normative contro la pubblicità di tabacco o ...

La questura di Ascoli Piceno ha aperto un’Indagine sulla storia dei poliziotti fotografati mentre firmavano una petizione in favore di Salvini : La questura di Ascoli Piceno ha aperto un’indagine «per l’accertamento dei fatti» sulla storia dei due poliziotti fotografati mentre firmavano in divisa una petizione in favore del segretario della Lega e ministro dell’Interno Matteo Salvini. La foto era stata pubblicata su

Sea Watch - a Matteo Salvini l'accordo con la Ue non basta : "Ecco le carte - Indagine sulla Ong" : Alla fine del braccio di ferro tra Unione europea e Matteo Salvini sul caso della Sea Watch 3, è il ministro dell'Interno italiano a passare all'incasso, dopo aver ottenuto la disponibilità di sei Paesi Ue alla ricollocazione dei migranti a bordo della nave Ong. Un riconoscimento del diritto per l'I

