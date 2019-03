Roma | tutte le incognite del futuro | tecnico | d s e giocatori

Calcio - Europei under 21 2019 : vertice a Roma tra tutte le Nazionali : Pochi mesi ad uno degli appuntamenti più importanti per il Calcio italiano in questo 2019. Quest’estate si disputerà infatti, nel mese di giugno, tra Bologna, Reggio Emilia, Udine, Trieste e Cesena e a San Marino, la fase finale degli Europei under 21. vertice in quel di Roma tra le dodici Federazioni delle Nazionali presenti alla fase finale: ovviamente presente anche l’Italia che è l’organizzatrice della manifestazione. Come ...

Lazio-Roma - tutte le info per raggiungere l’Olimpico : Si avvicina sempre di più la partita tra Lazio e Roma, una partita che non ha bisogno di presentazioni, un derby sentitissimo ed importante per la zona Champions League. In vista del match la Questura di Roma comunica che in occasione della partita ”S.S. Lazio-A.S. Roma saranno interdette al traffico veicolare, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di pronto intervento e di trasporto pubblico, dalle ore 18 fino a cessate ...

La Superluna di Neve incanta la notte della Terra : GALLERY spettacolare con tutte le FOTO da Roma - Milano e dal resto del Mondo : 1/88 AFP/LaPresse ...

Superluna a Roma e Milano : tutte le foto : La più grande e brillante Luna piena del 2019. Riuscire a osservarla è un'occasione da non perdere per chiunque perché quella di questa sera è la Luna piena più vicina alla Terra dell'anno: alle 10,02 ...

'Corriamo il derby' a Roma il 23 febbraio : tutte le info utili : Purtroppo il mondo del calcio spesso viene 'inquinato' da fenomeni che nulla hanno a che vedere con i valori fondanti dello sport, come abbiamo visto nei drammatici accadimenti del 26 dicembre a ...

Atalanta-Milan 1-3 - Piatek - doppietta - e Calhanoglu stendono i bergamaschi Tutte le pagelle : Romagnoli super : Kris Piatek oscura Zapata, ammutolisce lo stadio atalantino, prende per mano il Milan che nella notte più complicata puntella il 4° posto e si porta a una sola lunghezza dall'Inter terza, quando al ...

Roma è il crocevia di tutte le mafie : L'area della capitale, "sede di importanti infrastrutture, di istituzioni politiche ed amministrative e di numerosissime attività commerciali, costituisce un polo di attrazione per la criminalità organizzata". Anche per "la disponibilità di imprenditori e pubblici funzionari compiacenti ad aderire a richieste e comportamenti di natura corruttiva". È un quadro inquietante quello disegnato dal focus dedicato a Roma e al suo ...

Roma - Fazio in esclusiva : 'Ora tutte finali per raggiungere il quarto posto' : I giallorossi sono ora a -1 dalla zona Champions, vero obiettivo stagionale come confermato da Federico Fazio in quest'intervista esclusiva a Sky Sport. La prestazione con il Milan può essere l'...

La Champions - Zaniolo - Totti : tutte le chiavi del rapporto tra Roma e tifosi : La pace passa dalla Champions. Dopo la contestazione di ieri sera, che all'Olimpico con la Roma non si vedeva dagli Anni 90, la tifoseria giallorossa si è svegliata più serena, dopo il pareggio con il ...

Il MAXXI presentata la stagione 2019. Tutte le mostre in programma nel museo Romano : "Al MAXXI dialogano arte architettura, fotografia, design, ma anche cinema, letteratura, fumetto, scienza e alta tecnologia. Siamo orgogliosi di essere un luogo dove la grande vitalità della ...

Tutte pazze per Fedez - a Roma lacrime e selfie per il rapper più amato : Migliaia di persone hanno affollato ieri pomeriggio Parco Leonardo per incontrare Fedez nell'unica tappa Romana e laziale del suo instore tour per il lancio del nuovo cd 'Paranoia Airlines' uscito nei ...

Ufficiali i concerti negli stadi di Ligabue - tutte le date da Bari a Roma : info biglietti in prevendita : Sono finalmente annunciati i concerti negli stadi di Ligabue. Le date sono arrivate nel corso dell'anteprima che l'artista ha voluto lanciare sul suo canale YouTube e nella quale ha rivelato l'intero calendario della tournée che sarà dedicata a Start e del quale ha già rilasciato Luci D'America. Si parte immediatamente con la data del 14 giugno allo stadio San Nicola di Bari, per continuare con quella del 17 al San Filippo di Messina. Il 21 ...